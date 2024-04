Stand: 12.04.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mann nach Verkehrsunfall auf B4 verletzt

Auf der B4 in der Nähe von Heidmoor im Kreis Segeberg ist ein Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Nach Polizeiangaben wurden der 30-Jährige und seine 21 Jahre alte Beifahrerin verletzt. Sie kamen in eine Klinik. Warum der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat, muss noch von der Polizei geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 09:00 Uhr

Waffenbehörden in Südholstein sind überlastet

Viele Waffenbehörden im Land sind nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein überlastet. Im Kreis Segeberg fanden nach Angaben der Behörden im vergangenen Jahr gar keine Kontrolle der Jäger, Sportschützen oder Sammler statt. In den Kreisen Pinneberg und Stormarn wurde kontrolliert, diese Besuche waren vorher angekündigt. Seit gut eineinhalb Jahren gibt es eigentlich eine Quote vom Land, die besagt, dass mindestens zehn Prozent der Waffenbesitzer pro Jahr kontrolliert werden müssen. Die Gewerkschaft der Polizei fordert deshalb mehr Personal in den Behörden und mehr unangekündigte Kontrollen. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 08:30 Uhr

"Omas gegen Rechts" demonstrieren vor Reinbeker Schloss

Im Reinbeker Schloss (Kreis Stormarn) findet am Freitagabend die viel kritisierte Veranstaltung der AfD mit der Bundestagsabgeordneten Gerrit Huy statt. Die Politikerin hatte an dem Geheimtreffen in Potsdam teilgenommen. Ein Eilantrag der Stadt Reinbek gegen die Veranstaltung, wurde vom Verwaltungsgerichts Schleswig abgelehnt. Die „Omas gegen rechts“ wollen deshalb am Abend vor dem Schloss laut gegen die Veranstaltung demonstrieren. Etwa 100 Menschen werden erwartet. Auch Vertreter verschiedener Fraktionen hatten angekündigt, sich an der Demo zu beteiligen. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 08:30 Uhr

Transporter fährt Hydrant auf B4 ab

Am Donnerstagabend ist ein Transporter auf der B4 in Langeln im Kreis Pinneberg erst über eine Kreuzung gerast, hat dann laut Polizei einen Hydranten aus dem Boden gerissen und ist anschließend seitlich an einen Baum geprallt. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 08:30 Uhr

