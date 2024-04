Stand: 11.04.2024 08:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Südholstein: Wohnraum für Geflüchtete weiterhin Herausforderung

Die Unterbringung von Geflüchteten ist für viele Gemeinden in Südholstein nach wie vor eine Herausforderung. Glinde im Kreis Stormarn beispielsweise sucht gerade erneut nach Wohnraum, weil nach Angaben der Stadt alle Unterkünfte belegt sind. In Bargteheide dagegen können bald etwa 100 Geflüchtete in neue Unterkünfte ziehen. Das bedeutet auch: Die Turnhalle ist nach den Osterferien wieder für den Sport frei, nach dem sie fast eineinhalb Jahre als Notunterkunft genutzt wurde, erzählt die parteilose Bürgermeisterin Gabriele Hettwer. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen: Neue, inklusive Ausstellung

In der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen im Kreis Segeberg gibt es seit Kurzem eine neue Dauerausstellung. Sie beinhaltet erstmals auch mehrere Hörstationen und Tastobjekte für Gehörlose. Neu ist auch ein Film in Gebärdensprache. Leiter Marc Czichy erklärt, dass es solch ein Angebot in Schleswig-Holstein bisher nicht gegeben hat: "Daraus ist der Gedanke entstanden, einen entsprechenden Film zu machen und an die Gruppe der gehörlosen Menschen zu adressieren." Noch ist der Film nur auf der Webseite der Gedenkstätte zu sehen, soll aber bald fester Teil der Ausstellung werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

Quickborn: Vorlesen üben mit Hund Jimmy

In der Stadtbücherei Quickborn (Kreis Pinneberg) können Kinder, die noch nicht so gut lesen können, das bald mit einem besonderen Zuhörer üben: Vorlesehund Jimmy hat nach den Osterferien wieder Termine frei, meldet die Stadtbücherei. Das Vorlesen für Husky Jimmy hilft laut einer Sprecherin den Kindern, Angst und Stress abzubauen und sorgt stattdessen für Erfolgserlebnisse und Freude am Lesen. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2024 | 08:30 Uhr