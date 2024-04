Stand: 08.04.2024 08:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Lange Sperrung einer Anschlussstelle an der B404

Die Anschlussstelle Klein Barkau-West an der B404 ist in Richtung Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ab sofort bis Ende November gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes liegt das am Ausbau der B404 zur A21 zwischen Nettelsee und Klein Barkau (beide Kreis Plön). Die Zu- und Abfahrt in Fahrtrichtung Kiel bleibe aber weiter möglich. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 09:00 Uhr

Drohnenflüge für künftige Ostküstenleitung in Oering

In Oering (Kreis Segeberg) will der Netzbetreiber Tennet heute im Rahmen der Bauarbeiten zur geplanten Ostküstenleitung Drohnen einsetzen. Mit den Drohnen werden zwei Kunststoffseile von Mast zu Mast gezogen, an denen später die richtigen Leitungen angebracht werden. Diese Arbeiten sollen statt durch einen Kran zum Schutz der Böden aus der Luft erledigt werden, so Tennet. Aktuell liegen zu der neuen 380-kV-Ostküstenleitung auch geänderte Planungsunterlagen aus. Vor allen zu den bei Henstedt-Ulzburg geplanten Erdkabeln gab es zuletzt Proteste und Vorarbeiten wurden blockiert. Über die Hochspannungsleitungen will der Netzbetreiber ab 2027 Strom von der Ostsee nach Hamburg und weiter in den Süden transportieren. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Zwei Motorradunfälle in Südholstein am Wochenende

Am Wochenende hat es zwei schwere Motorradunfälle gegeben. Am Sonntag stürzte ein 27-Jähriger in Lentföhrden (Kreis Segeberg), nachdem er die Kontrolle über sein Motorrad in einer Kurve verloren hatte. Er wurde nach Angaben der Rettungskräfte lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Sonnabend verunglückte ein Mann auf der A23 bei Rellingen (Kreis Pinneberg) und verletzte sich schwer. Die Autobahn wurde gesperrt und der Fahrer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

A21-Sperrung zwischen Bad Oldesloe und Tremsbüttel

Die A21 wird am Montag und Dienstag zwischen Bad Oldesloe-Süd und Tremsbüttel (beide Kreis Stormarn) gesperrt. Jeweils zwischen 8 und 15 Uhr sollen auf der Fahrbahn in Richtung Süden Bohrkerne entnommen werden, um damit den Untergrund zu untersuchen. Außerdem soll die Fahrbahn gereinigt werden, teilte die zuständige Autobahn GmbH mit. Eine Umleitung ist über die B75 ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2024 | 08:30 Uhr