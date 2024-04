Stand: 02.04.2024 09:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bahnstrecke Sylt-Hamburg: Störung bei Elmshorn

Bahnreisende auf der Strecke zwischen Sylt und Hamburg müssen aktuell rund eine Stunde mehr Zeit einplanen. Bereits seit Montagabend gibt es laut der Deutschen Bahn eine Signalstörung zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg). Dadurch enden beziehungsweise starten alle Züge der Linie RE6 in Elmshorn. Von und nach Hamburg können Reisende die Züge der RE7 nutzen. Die fahren wegen Bauarbeiten aber verspätet. Wann genau die Störung bei Elmshorn behoben werden kann, ist laut Bahn noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 10:00 Uhr

Fahrradwerkstätten überlastet - lange Wartezeiten

Viele Fahrradwerkstätten im Land sind am Limit. Im Fahrradladen Hotop in Schenefeld im Kreis Pinneberg sind die Termine bis Juli ausgebucht. Sobald es wärmer wird, kommen fünf- bis zehnmal so viele Kunden wie sonst, berichtet Mitarbeiterin Katrin Ludwig. Laut Ludwig sind besonders bei E-Bikes die Reparaturen aufwendiger geworden, sodass diese nicht einfach zu Hause erledigt werden können. Gleichzeitig wird es laut Allgemeinem Deutschen Fahrradclub (ADFC) für Werkstätten immer schwieriger, Fachkräfte zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

Segeberger Chaussee: Bauarbeiten werden fortgesetzt

Die Arbeiten an der Segeberger Chaussee zwischen Wahlstedt und Fahrenkrug im Kreis Segeberg gehen weiter. Das schlechte Wetter hat dafür gesorgt, dass die Arbeiten nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Dafür wird die Straße voll gesperrt. In drei Wochen sollen die Arbeiten laut Kreis abgeschlossen sein. In diesem und im kommenden Jahr stehen in und um Wahlstedt noch weitere Straßensanierungen an - zum Beispiel die der Kreisstraße nach Wittenborn im Herbst. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

Schwimmlehrer-Ausbildung in Quickborn ab Mai

Mehr Kindern das Schwimmen beibringen – dafür setzt sich das Projekt "Seepferdchen für alle" der DLRG ein. In Quickborn (Kreis Pinneberg) sprechen die Rettungsschwimmer ab Mai gezielt Lehrer, Erzieher, Tageseltern oder Lehramtsstudierende an. Die können sich kostenlos zu Schwimmlehrern für Anfänger ausbilden lassen. Die DLRG will damit erreichen, dass sich die Zahl der Seepferdchenabzeichen in Deutschland erhöht und weniger Kinder ertrinken. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

