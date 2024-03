Stand: 28.03.2024 09:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Stadtrat Wedel will Bürgermeister abwählen

In Wedel (Kreis Pinneberg) will der Stadtrat am Donnerstag über die Abwahl von Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) entscheiden. Dazu ist zunächst eine Zweidrittelmehrheit der Ratsfrauen und -herren erforderlich, die aber als sicher gilt. Kaser soll nach Angaben von Stadtverordneten Beschlüsse spät ausgeführt und sich unprofessionell in der Zusammenarbeit verhalten haben. Außerdem sollen sich Verwaltungsmitarbeiter über das Verhalten des Verwaltungschefs beklagt haben. Parallel läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Zur Europawahl am 9. Juni werden die Wedeler abschließend über die Abwahl entscheiden. Auch hier muss eine Mehrheit für die Abwahl stimmen, mindestens jedoch 20 Prozent der Wahlberichtigten. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Kriminalität steigt in den Kreisen Segeberg und Pinneberg

Die Polizei Segeberg (Kreis Segeberg) hat die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2023 in den Kreisen Pinneberg und Segeberg vorgelegt. Demnach ist die Kriminalität in beiden Kreisen gestiegen. Den Schwerpunkt bilden Diebstahl sowie Körperverletzungen oder auch Betrug. Der Kreis Pinneberg hat die höchste Zahl an Straftaten im Land. Aber laut Polizei gibt es in dicht besiedelten Regionen seit jeher mehr Kriminalität als in ländlichen Räumen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist allerdings auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren, nimmt man das Pandemie-Jahr 2021 davon aus. Die Polizei führt das auf ihre intensive Bekämpfung von Einbrüchen zurück. Die Aufklärungsquote in beiden Kreisen liegt laut Statistik bei 53 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

