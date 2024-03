Stand: 04.03.2024 08:42 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Verfolgungsjagd auf A21 - Prozess startet

Vor dem Amtsgericht Neumünster geht es ab heute um eine Verfolgungsjagd auf der A21 bei Bargteheide (Kreis Stormarn). Laut Anklage sollten vor einem halben Jahr zwei Männer in ihrem Auto kontrolliert werden. Der Fahrer gab den Angaben zufolge jedoch Gas und überholte das Polizeiauto mit bis zu 220 km/h. Weiter ging es auf einer Kreisstraße Richtung Schackendorf (Kreis Segeberg). Erst als das Auto mit einem anderen zusammengestoßen war, konnte die Polizei die Männer fassen. Ob das tatsächlich so passiert ist, will das Gericht klären. Ein weiterer Verdacht: Die beiden Männer wollten möglicherweise vier Personen aus dem Irak, die mit ihnen im Wagen saßen, illegal nach Dänemark einschleusen. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf der B432

Auf der B432 zwischen Norderstedt (Kreis Segeberg) und Tangstedt (Kreis Stormarn), auch bekannt als Segeberger Chaussee, ist teilweise nur Tempo 30 erlaubt. Grund sind Bauarbeiten an der Kreuzung zum Puckaffer Weg, dort wird eine neue Ampel installiert. Ab Ende März soll auf der Strecke wieder freie Fahrt sein. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

Pinneberger Innenstadt bleibt länger Kontrollbereich

Weil es in Pinneberg immer wieder zu Diebstählen und Gewalttaten kommt, ist die Innenstadt rund um den Bahnhof seit gut drei Monaten Kontrollbereich der Polizei. Das heißt, Polizistinnen und Polizisten dürfen ohne Anlass Ausweise kontrollieren und Rucksäcke durchsuchen. Diese Maßnahme wurde nun bis Ende August verlängert. Laut Sprecherin Sandra Firsching gibt es nach wie vor noch überproportional viele Delikte im Vergleich zum restlichen Stadtgebiet, "sodass wir bislang noch von keiner merkbaren Verbesserung oder Erhöhung der Sicherheit ausgehen können." Weitere Kontrollbereiche in Südholstein sind aktuell beispielsweise die U-Bahnhöfe in Norderstedt. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

