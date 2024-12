Stand: 18.12.2024 08:41 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Warnstreik in Lübeck: Müllentsorgung bleibt unregelmäßig

Nach dem Warnstreik in der Müllentsorgung von Remondis am Dienstag, unter anderem in Lübeck, sind in den kommenden Tagen weitere Arbeitsniederlegungen geplant. Die Gewerkschaft ver.di kündigte an, dass bis in die Weihnachtstage hinein mit Problemen bei der Müllentsorgung zu rechnen sei. Die ausgefallenen Termine könnten voraussichtlich nicht nachgeholt werden. Hintergrund der Streiks ist ein landesweiter Tarifkonflikt im Verkehrsgewerbe. Ver.di fordert 8,5 Prozent mehr Lohn sowie eine Zulage von 2,25 Euro pro Arbeitsstunde für die Beschäftigten der Entsorgungsbranche. Laut ver.di hat Remondis in den bisherigen Verhandlungsrunden noch kein Gegenangebot vorgelegt. Eine dritte Verhandlungsrunde ist für den 20. Januar geplant. Die Gewerkschaft bezeichnete den ersten Warnstreiktag als "mehr als erfolgreich". | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Entwarnung nach Defekt: Pumpwerk in Travemünde läuft wieder

Nach Problemen mit dem Abwasser in Lübeck-Travemünde gibt es jetzt Entwarnung. Das Pumpwerk am Baggersand läuft wieder und pumpt das Abwasser zur Kläranlage Priwall, wie die Entsorgungsbetriebe Lübeck mitteilen. Am Montagabend war der Pumpenraum durch ein großes Leck mit Travewasser überflutet worden. Nach Angaben der Entsorgungsbetriebe mussten 450 Kubikmeter Wasser abgepumpt und die Leckage abgedichtet werden. Die überfluteten Pumpen wurden mit Ersatzmotoren wieder einsatzfähig gemacht. Während der Reparaturarbeiten wurden Anwohner darum gebeten, bis zur Wiederinbetriebnahme ihren Wasserverbrauch zu reduzieren. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Bagger-Brand in Neustadt: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Neustadt (Kreis Ostholstein) ist am frühen Mittwochmorgen ein Bagger in Brand geraten. Die Maschine, die am ehemaligen Stellwerk der Deutschen Bahn abgestellt war, brannte vollständig aus. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

