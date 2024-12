Entwarnung: Pumpwerk in Travemünde läuft wieder Stand: 17.12.2024 16:15 Uhr In Travemünde läuft das Pumpwerk nach einem Leck wieder. Das Abwasser konnte nicht zur Kläranlage auf dem Priwall gepumpt werden, der Fehler ist nun behoben.

Das Pumpwerk in Lübeck-Travemünde läuft wieder und pumpt das Abwasser des Stadtteils zur Kläranlage Priwall. Seit Montagabend musste das Abwasser in Travemünde in die Trave eingeleitet werden, hieß es von den Entsorgungsbetrieben, weil es einen Defekt am Pumpwerk an der Straße "Auf dem Baggersand" gab. Die Pumpen sind jetzt wieder in Betrieb. Eine Gesundheitsgefahr bestand laut den Entsorgungsbetrieben nicht.

Travemünde: Taucher waren im Einsatz

Nach Angaben der Entsorgungsbetriebe Lübeck wurde bereits die ganze Nacht daran gearbeitet, die Störung zu beheben. Die Arbeiten wurden dadurch erschwert, dass die Anlage geflutet war. Taucher waren im Einsatz, so ein Sprecher. Es musste zunächst das Leck abgedichtet und dann die rund 450 Kubikmeter Wasser aus dem Gebäude gepumpt werden. Bei drei Pumpen konnten erfolgreich die Elektroantriebe mit vorhandenen Ersatzmotoren ersetzt werden, heißt es von den Entsorgungsbetrieben.

15.000 Haushalte waren betroffen

Betroffen waren in Travemünde rund 15.000 Haushalte. Der Priwall allerdings nicht. Um den unvermeidbaren Abschlag von Schmutzwasser in die Trave zu minimieren, waren durchgehend bis zu sechs Saugwagen im Dauereinsatz, um das anfallende Abwasser vor dem Pumpwerk aufzunehmen und abzufahren. Im Gewässer war zu keiner Zeit ein Schmutzwassereintrag bemerkbar, so die Entsorgungsbetriebe Lübeck. Alle Travemünder, die besonders sparsam mit dem Wasserverbrauch waren, hätten zu einer Verminderung der Gewässerbelastung beigetragen, heißt es weiter.

