Defekt am Pumpwerk in Travemünde: Abwasser in Trave eingeleitet

In Lübeck-Travemünde gibt es derzeit ein Problem mit dem Pumpwerk am Baggersand, das ausgefallen ist. Das bedeutet, dass Abwässer momentan nicht zur Kläranlage auf dem Priwall gepumpt werden können und Schmutzwasser in die Trave gelangt. Die Entsorgungsbetriebe Lübeck arbeiten mit Hochdruck an der Reparatur. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Travemünde werden darum gebeten, mit dem Wasser so sparsam wie möglich zu sein. Die Menge des Abwassers, das in die Trave gelangt, soll so gering wie möglich gehalten werden, heißt es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Nördliche Wallhalbinsel Lübeck: Verkauf und Startschuss für Umbau

Die Hansestadt Lübeck hat am Sonnabend die historischen Hafenschuppen A bis D und F sowie zwei Neubaufelder auf der Nördlichen Wallhalbinsel verkauft. Die Erschließung übernimmt die neu gegründete Projektgruppe Initiative Hafenschuppen (PIH) Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft. Baubeginn ist 2025, dann starten Sanierungs- und Neubauarbeiten. Geplant sind 200 Wohneinheiten, kulturelle Einrichtungen und Gewerbe. Der Strandsalon bleibt erhalten und wird ausgebaut. Damit geht ein seit vielen Jahren geplantes Projekt, das unter anderem mit einem Bürgerentscheid zum Erhalt der Hafenschuppen verbunden war, in die Umsetzung. Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten an der Stadtgrabenbrücke Lübeck verzögern sich

Die Fertigstellung der Stadtgrabenbrücke in Lübeck verzögert sich erneut. Das teilte die Hansestadt Lübeck Montagabend mit. Ursprünglich sollte die Brücke bereits im November für Fußgänger und Radfahrer geöffnet werden. Nun wird die Eröffnung auf das Frühjahr 2025 verschoben. Grund für die Verzögerung sind nach Angaben der Stadt die unbeständigen Wetterbedingungen sowie umfangreichere Arbeiten an der Querung der Willy-Brandt-Allee. Bausenatorin Joanna Hagen (parteilos) erklärte, dass einige Arbeiten nur bei trockenem und frostfreiem Wetter durchgeführt werden können. Während der östliche Platzbereich der Brücke bereits weitgehend fertiggestellt ist, erfordert die Westseite noch weitere Arbeiten, die stark vom Wetter abhängig sind. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Torfrock lädt zur "Bagaluten-Wiehnacht" nach Lübeck ein

Zum 33. Mal lädt Torfrock Mittwochabend zur "Bagaluten-Wiehnacht" in die Lübecker Musik- und Kongresshalle ein. Ab 20:00 Uhr spielt die Kultband aus Schleswig-Holstein in der Rotunde ihren typischen "Gebrauchsrock", begleitet von humorvollen Geschichten aus ihrem fiktiven Universum Torfmoorholm. Beim Konzert vor zwei Jahren musste die Band nach zwanzig Minuten abbrechen, da Sänger Klaus Büchner krankheitsbedingt nicht weitersingen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

A1: Polizei- und Zollkontrollen in Ostholstein

Polizei und Zoll haben Autofahrer auf der A1 an der Neustädter Bucht (Kreis Ostholstein) kontrolliert. Mehr als 80 Beamte waren dort sieben Stunden lang im Einsatz. Sie kontrollierten gut 400 Fahrzeuge. Bei 15 Autofahrern wurde laut Polizei der Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Noch bis zum kommenden Montag gibt es Polizei- und Zollkontrollen. Durch die Aktion "Road-Pool" hoffen die Behörden, Fahrern, die Alkohol oder Drogen genommen haben, auf die Schliche zu kommen. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 06:00 Uhr

