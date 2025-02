Stand: 05.02.2025 08:22 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Lübeck, Süd- und Ostholstein: Warnstreik im öffentlichen Dienst

In vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes soll am Mittwoch gestreikt werden, auch in Lübeck, Ostholstein und im Kreis Herzogtum Lauenburg. Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilt, werden unter anderem die Städtischen Senioreneinrichtungen, die Kommunalverwaltung, Sparkassen, Kitas und die Lübecker Sana-Kliniken bestreikt. Die Notversorgung in den Krankenhäusern und Seniorenheimen sei aber sichergestellt, betont ver.di-Bezirkschef Andreas Wübben: "Wir fordern insgesamt ein Volumen von acht Prozent, darin enthalten sind mindestens 350 Euro monatlich und höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten." Die Arbeitgeberseite hält den Warnstreik für überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Kontrolle am Bahnhof Lübeck: Messer und Schlagring sichergestellt

Bei einer mehrstündigen Kontrollaktion am Lübecker Hauptbahnhof haben Polizisten am Dienstag etwa 60 Menschen überprüft und durchsucht. Nach Angaben eines Sprechers konnten die Beamten dabei zehn Messer, einen Schlagring und ein Reizstoffsprühgerät sicherstellen. Es wurden Verfahren eingeleitet, die mit einer Geldstrafe von mehreren tausend Euro geahndet werden können. Mit solchen Aktionen soll laut Polizei Gewaltdelikten in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Bahnhöfen vorgebeugt werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Weniger Strafzettel fürs Falschparken in Lübeck und Ostholstein

Eine NDR Umfrage zeigt: Viele Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein haben 2024 weniger Strafzettel fürs Falschparken verteilt als im Vorjahr. Das gilt zum Beispiel auch für Lübeck, Eutin und Scharbeutz (beide Kreis Ostholstein). In Lübeck wurden laut Hansestadt im vergangenen Jahr rund 58.000 Knöllchen geschrieben, das sind 15 Prozent weniger als noch 2023. Auch der Ordnungsdienst in Eutin hat knapp 16 Prozent weniger Strafzettel verteilt. Aus dem Eutiner Rathaus heißt es: "Der Rückgang wird auf die gute und regelmäßige Überwachung zurückgeführt. Diese hat offenbar Erfolg." | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2025 | 08:30 Uhr