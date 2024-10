Stand: 24.10.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kreis Herzogtum Lauenburg: "First Responder" leisten Erste Hilfe

Bei Notfällen auf dem Land können die Wege für Rettungsdienst und Feuerwehr lang werden. Dann helfen "First Responder", speziell geschulte Ersthelferinnen und Ersthelfer. Seit 25 Jahren gibt es solch eine Einheit in Ziethen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Ersthelfer Jérôme Kessel erklärt: "Wir werden von der Leitstelle alarmiert und leisten Erste Hilfe, bis der hauptamtliche Rettungsdienst eintrifft. Wir sind von Alarmierung bis zum Ausrücken teilweise in zwei Minuten am Einsatzort." Die Einheit wird durch Spenden finanziert, ihre Zukunft ist ungewiss. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

Aktionen in Lübeck am "Tag der Bibliotheken"

Zum "Tag der Bibliotheken" am Donnerstag bietet die Lübecker Stadtbibliothek verschiedene Aktionen an, darunter eine Familienführung durch die historischen Säle der Bibliothek. Dazu können sich die Besucherinnen und Besucher über das digitale Angebot informieren. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

VfL Bad Schwartau verliert auswärts gegen den SV Hamm-Westfalen

In der Zweiten Handball-Bundesliga hat der VfL Lübeck-Schwartau am Mittwochabend auswärts verloren. Gegen den SV Hamm-Westfalen unterlag das Team aus dem Norden mit 28:33 und steht damit in der Tabelle auf Platz elf. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.10.2024 | 08:30 Uhr