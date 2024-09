Stand: 23.09.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck spendet fünf Feuerwehrfahrzeuge an die Ukraine

Die Stadt Lübeck spendet fünf Feuerwehrfahrzeuge im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro an die Ukraine. Vier Löschfahrzeuge und ein Krankentransporter, gebaut zwischen 1997 und 2000, wurden mit Technik ausgestattet und sind voll funktionsfähig. Feuerwehrleute aus der Ukraine sind vor Ort, um eine Einweisung zu erhalten. Organisiert wurde die Spende unter anderem von der Lübecker Flüchtlingshilfe. Am Dienstag findet die offizielle Übergabe der Fahrzeuge am Rathausmarkt mit Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und Initiator Zahn statt. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

19-Jähriger bei Unfall auf B202 schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B202 bei Weissenhaus im Kreis Ostholstein ist Sonntag früh ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er gegen kurz nach 6 aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und wohl ungebremst gegen einen Baum geschleudert. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den Fahrer aus dem komplett zerstörten Auto. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das UKSH nach Lübeck gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein schließt Lücken im Radwegenetz

Die Landesregierung plant, mehrere Lücken im Radwegenetz in Schleswig-Holstein zu schließen, darunter auch in Kasseedorf und Bosau im Kreis Ostholstein sowie in Ziethen im Kreis Herzogtum Lauenburg. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) bezeichnet die Pläne als ambitioniert, da eine enge Zusammenarbeit mit kommunalen Institutionen notwendig sei und die finanziellen Mittel begrenzt seien. In den kommenden Jahren sind demnach zunächst bis zu sechs neue Strecken vorgesehen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Auto überschlägt sich auf A24 bei Talkau

Am Sonnabend hat sich auf der A24 zwischen Talkau und Schwarzenbek/Grande im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Auto überschlagen. Laut Polizei hat der Fahrer beim Spurwechsel ein anderes Auto übersehen. Das musste ausweichen, ist gegen die Mittelleitplanke gefahren und hat sich überschlagen. Der 37-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

