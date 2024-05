Stand: 13.05.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Delfin "Delle" im Travemünder Hafen bereitet Sorgen

Erstaunte Gesichter im Hafen von Lübeck-Travemünde: Delfin "Delle" macht dort aktuell wieder seine Luftsprünge. Extra angereist war am Samstag auch Delfinexperte Jesper Stig Andersen. Der Däne kennt das Tier schon seit Jahren und ist besorgt: "Das war sehr schön, ihn zu sehen. Das geht direkt ins Herz. Aber natürlich denke ich sofort an seine Haut und das sah nicht gut aus." Der Experte vermutet auf Delles Haut Pilze und Pocken wegen des schlechten Wassers. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

Büchen: 96-Jähriger fährt mit Auto in Glasfront von Bäckerei

Polizei und Rettungsdienst in der Region hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun: Am Sonnabend hat es gleich mehrmals auf den Straßen gekracht. In Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist laut Lübecker Nachrichten ein Mann beim Ausparken rückwärts in die Glasfront einer Bäckerei gefahren. Der 96-jährige Autofahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Gäste in der Bäckerei kamen mit einem Schrecken davon. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

Lübecker Busfahrer wird am Steuer bewusstlos

In Lübeck ist am Sonnabend ein Gelenkbus nach Polizeiangaben für kurze Zeit führerlos unterwegs gewesen, weil der Fahrer am Lenkrad zusammengebrochen war. Der Fahrer hatte laut Rettungsleitstelle vermutlich einen Herzinfarkt. Wie die Polizei berichtet, soll ein Fahrgast dann geistesgegenwärtig nach links gelenkt und so Schlimmeres verhindert haben. | NDR Schleswig-Holstein 13.05.2024 08:30 Uhr

