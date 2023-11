Brahms-Festival Stand: 12.10.2023 10:44 Uhr Beim Brahms-Festival der Musikhochschule Lübeck, das jedes Jahr Anfang Mai zehn Tage lang das Publikum begeistert, stellen Dozierende und Studierende die Musik des herausragenden Komponisten in neue Kontexte.

Johannes Brahms war einer der einflussreichsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Seine Musik fasziniert bis heute. Grund genug, ihm ein eigenes Festival zu widmen, dachte sich auch die Musikhochschule Lübeck.

Innovative Zugänge zu Musik und Wirken

Seit 1992 veranstaltet sie alljährlich das Brahms-Festival, bei dem renommierte Dozierende gemeinsam mit ihren Studierenden auftreten. Durch fächerübergreifende Zusammenarbeit entstehen regelmäßig neue Formate, die vor allem ein Ziel haben: Die Musik des in Hamburg geborenen Komponisten Johannes Brahms in neue Beziehungen zu setzen - zu Freunden und Wahlverwandten, zu Vorbildern und Nachfolgern, zu Landschaften und Kulturkreisen, zur Geschichte und Gegenwart.

Mit dem 1991 gegründeten Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck, untergebracht in der imposanten Villa Brahms am Jerusalemsberg, besitzt die Hochschule eine der größten Sammlungen zu Leben und Werk des Komponisten. Die wissenschaftliche Erschließung der Musik findet im Brahms-Festival unmittelbar Ausdruck und in besonderer Weise im Zusammenspiel mit der künstlerischen Ausbildung. Das macht das Brahms-Festival zu dem, was es ist: einmalig in der deutschsprachigen Hochschullandschaft.

Das Brahms-Festival ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Brahms-Festival der MHL Große Petersgrube 21

23552 Lübeck



Festivalprogramm und weitere Informationen auf der Website der Musikhochschule

Karte: Hier findet das Brahms-Festival statt

