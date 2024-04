Stand: 18.04.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Basedow

In Basedow (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 64-Jährige war laut Polizei am Mittwochvormittag mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammengestoßen, als er zwischen Lütau und Basedow unterwegs war. Im anderen Wagen saß eine 24-jährige Fahrerin. Wieso die beiden Autos zusammenprallten, ist noch unklar. Der Wagen des 64-Jährigen drehte sich durch den Aufprall mehrfach, rutschte in einen Graben und kam danach auf einem Feld zum Stehen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte vor Ort nichts mehr für ihn tun konnten. Die 24-jährige Frau aus Lauenburg wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

Stadt Fehmarn will gegen Teil der festen Fehmarnbeltquerung klagen

Die Stadt Fehmarn (Kreis Ostholstein) und deren Wasserbeschaffungsverband wollen gegen den Bau der festen Fehmarnbeltquerung klagen - konkret gegen den Teil des Planfeststellungs-Beschlusses Schiene, der die Insel betrifft. Denn neben dem Tunnel nach Dänemark entsteht aktuell auch eine neue Sundquerung aufs Festland, die B207 wird ausgebaut und die Bahnstrecke Lübeck-Puttgarden soll zweigleisig werden. Für die Stadt Fehmarn ist das zu viel gleichzeitig und damit eine zu hohe Belastung. Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber (SPD) sagte NDR Schleswig-Holstein: "Unser gemeinsames Ziel ist es, die Planungen anzupassen und erheblich zu verbessern. Wir müssen unsere Klage nun bis zum 3. Mai einreichen". | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

Hafengesellschaft Lübeck gibt Einblicke hinter die Kulissen

Im Lübecker Hafen können Interessierte heute hinter die Kulissen der Logistikbranche schauen. Den Gästen soll laut Stadt unter anderem der Roll-on/Roll-off-Verkehr gezeigt werden, also das Verladen von LKW und Bahnwaggons auf die Schiffe in Travemünde. Im vergangenen Jahr wurden laut Lübecker Hafen-Gesellschaft gut 21 Millionen Tonnen Ladung an seinen Terminals umgeschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

