Aktion gegen Kinderpornografie: Hunderte Durchsuchungen im Norden Stand: 18.04.2024 15:47 Uhr Im Rahmen einer Aktionswoche gegen sexuellen Missbrauch an Kindern haben Einsatzkräfte Hunderte Wohnungen durchsucht - auch in Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Insgesamt habe es von Montag bis Donnerstag über 300 Durchsuchungen gegeben, teilte das federführende Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen am Donnerstag mit. Allein in Niedersachsen wurden demnach 180 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. In Schleswig-Holstein durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler 51 Wohnungen, in Hamburg 40 und in Mecklenburg-Vorpommern 28. Durchsuchungen gab es außerdem in Bremen und Berlin. Laut LKA waren dabei mehr als 630 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Zweite Aktionswoche in Norddeutschland

Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte nach Angaben des LKA Niedersachsen unter anderem Laptops, Rechner, Smartphones und Festplatten sicher. Darauf vermutet das LKA nach eigenen Angaben Fotos, Filme und Texte, die den Missbrauch an Kindern darstellen. Eine erste gemeinsame Aktionswoche des sogenannten "Nordverbunds" der Landeskriminalämter Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hatte im vergangenen Jahr stattgefunden, auch Brandenburg und Berlin hatten sich angeschlossen. "Dieser erneute länderübergreifende Einsatz zeigt, dass wir in der Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige nicht nachlassen", betonte Niedersachsens LKA-Präsident Friedo de Vries am Donnerstag.

LKA-Chef: "Lassen nicht locker"

"Ziel der Aktion ist es, Täterinnen und Täter aus der Anonymität des Internets zu holen und einmal mehr zu zeigen, dass wir ihre Straftaten konsequent verfolgen", sagte der Direktor des LKA Schleswig-Holstein, Thomas Bauchrowitz. "Das tun wir übrigens nicht nur in dieser speziellen Woche, sondern jeden Tag - denn hinter jedem Einzelfall kann ein noch andauernder Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen stehen." Hamburgs LKA-Chef Jan Hieber nannte die Aktion ein "ganz klares Zeichen an die Täter dieser verwerflichen Straftaten". Er kündigte an: "Wir lassen nicht locker, das vermeintlich anonyme Internet bietet keinen Schutz vor der Strafverfolgung." Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) sagte: "Die Bekämpfung der Kriminalität in diesem spezifischen und besonders grausamen Deliktsfeld stellt für unsere Polizeibeamtinnen und -beamten in Mecklenburg-Vorpommern eine absolute Priorität dar."

Sieben Anläufe, bis Opfer gehört werden

Im Durchschnitt seien sieben Anläufe notwendig, bis Kinder als Opfer sexualisierter Gewalt gehört würden, teilte Niedersachsens LKA-Präsident de Vries mit. Mit der Aktionswoche wolle man nicht nur signalisieren, dass die Landeskriminalämter alles unternehmen, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Ebenso stelle sich die Aktion an die Seite der vielen Opfer des Missbrauchs: "Wir sehen und hören euch", sagte de Vries.

Kinderpornografie: Fallzahlen steigen

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik waren die Fallzahlen im Bereich der sogenannten Kinder- und Jugendpornografie im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Einen Großteil der polizeilichen Ermittlungen werden laut LKA Niedersachsen durch Hinweise der US-amerikanischen Organisation National Center for Missing and Exploited Children ausgelöst. Allein im vergangenen Jahr wurden aus den USA 179.000 Fälle gemeldet - rund ein Drittel mehr als im Jahr 2022 (136.500 Fälle). 2015 lag die Zahl der gemeldeten Fälle noch bei etwa 14.500. Nicht nur die Fallzahlen, auch die Aufklärungsquote ist den Angaben zufolge aber deutlich gestiegen. Im Jahr 2022 lag sie bei rund 80 Prozent, 2023 erreichte sie rund 90 Prozent.

Schwierige Begriffe: Kinderpornografie und Missbrauch Kinderpornografie ist die fotorealistische Darstellung des sexuellen Missbrauchs einer Person unter 14 Jahren. Der Herstellung solcher Darstellungen liegt ein realer, oft schwerer sexueller Missbrauch zugrunde. Delikte in diesem Straftatbestand werden mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. (Quelle: BKA)

Die Aufarbeitungskommission, die sexuellen Kindesmissbrauch in Deutschland unabhängig aufarbeitet, kritisiert die Bezeichnung: Kinderpornografie sei ein verharmlosender und ungenauer Begriff für Missbrauchsdarstellungen von Kindern auf Fotos, in Filmen und Texten. Der Griff vermag darüber hinwegtäuschen, dass jede derartige Darstellung eine schwere Straftat ist, so die Kommission.

Der Verein "Wendepunkt" betont, dass bei der Herstellung von Pornografie die Teilnahme in der Regel freiwillig sei. Dafür könne bei Videos oder Fotos, auf denen sexuelle Handlungen mit Kindern gezeigt würden, nicht die Rede sein. Auch der Begriff "Missbrauch" sei nicht angebracht - er schließe ein, dass es im Umkehrschluss so etwas wie einen zulässigen Gebrauch von Kindern geben könne. Stattdessen solle der Begriff "sexuelle Gewalt" genutzt werden, weil sexuelle Handlungen mit Kindern nichts anderes seien.

