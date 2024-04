Stand: 10.04.2024 08:28 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kletterturm brennt auf Spielplatz in Lübeck-St. Gertrud

Auf einem Kinderspielplatz in Lübeck-St. Gertrud hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Unbekannte hatten dort offenbar gezündelt. "Gegen 2.15 Uhr am Dienstagmorgen hat die Leitstelle der Feuerwehr einen Anruf eines Anwohners bekommen", sagt Polizeisprecher Moritz Dorsch. Ein Streifenwagen fand auf dem Spielplatz in der Guerickestraße einen Kletterturm aus Holz, der in voller Ausdehnung brannte, so Dorsch. Vor Ort konnten die Beamten keine Tatverdächtigen antreffen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Nächtliches Glockengeläut in Lübeck sorgt für Polizeieinsatz

In der Nacht zu Dienstag hat plötzliches Glockengeläut der St. Markus Kirche im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord die Menschen aus dem Schlaf gerissen. Die alarmierten Polizisten nahmen nach eigener Aussage Kontakt zur Pastorin auf. Sie konnte das Läuten dann abstellen. Ursache für das unplanmäßige Glockenspiel war vermutlich ein technischer Defekt. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Landgericht Lübeck erklärt Tatverdächtigen nach Mord für schuldunfähig

Vor knapp einem halben Jahr soll ein 25 Jahre alter Mann in Lübeck seine Mutter im Wahn getötet haben. Vor dem Landgericht hat die Gutachterin den Angeklagten jetzt für schuldunfähig erklärt. Die Expertin stellte fest, dass der Mann unter einer paranoiden Schizophrenie leide und deshalb nicht zur Verantwortung gezogen werden könne. Kurz nach der Tat sei er hochgradig psychotisch gewesen, habe wirr geredet und behauptet, er sei Amerikaner. Außerdem habe er strahlend gelächelt, auch wenn er vom Tod seiner Mutter sprach, so die Expertin. Das Gericht will sein Urteil kommende Woche sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Fußball: Phönix Lübeck unterliegt gegen Eimsbüttel

In der vierten Liga, der Fußball Regionalliga Nord, hat Phönix Lübeck am Dienstagabend mit 1:2 gegen den Eimsbütteler TV verloren. Weil es Probleme mit der Stromversorgung im heimischen Stadion gab, mussten die Lübecker für ein Nachholspiel nach Eutin ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 06:00 Uhr

