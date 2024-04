Stand: 08.04.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Erneut brennt Laube in Lübeck: Kripo ermittelt

Am Sonntagmorgen hat wieder eine Laube an der Schönböckener Straße in Lübeck gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr hatten die Einsatzkräfte den Brand einer Gartenlaube auf dem Kleingartengelände Theophil schnell unter Kontrolle und konnten ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst vor rund drei Wochen war es auf dem Kleingartengelände zu zwei Bränden gekommen. Ob ein Zusammenhang besteht, wird nun untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Fehmarn: DGzRS tauft neues Rettungsboot

Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist am Sonntag ein neues Seenotrettungsboot getauft worden. Die "Helene" wird für die dortige Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) im Einsatz sein. Spitzengeschwindigkeit der "Helene" sind 70 Kilometer pro Stunde, damit ist sie im Notfall doppelt so schnell wie ihr Vorgängerboot. Außerdem sei sie klein, wendig und habe einen geringen Tiefgang, so die DGzRS. Am Sonnabend war das Seenotrettungsboot "Jürgen Horst" in Laboe (Kreis Plön) getauft worden. Es wird an der Station Kiel-Schilksee eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Frontalzusammenstoß bei Gudow: Zwei Personen schwer verletzt

Auf einer Landstraße bei Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr ein 24-jähriger Autofahrer am Sonnabend in einer Kurve zu weit auf den Straßenrand und kam ins Schleudern. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Unfallverursacher und die 51-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurden schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

