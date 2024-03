Stand: 18.03.2024 09:12 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Camping-Saison gestartet

Die Campingplätze in der Region bereiten sich auf die kommende Saison vor. Laut Campingverband konnten die Betreiber in den vergangenen Monaten aufgrund des nassen Wetters kaum an ihren Anlagen arbeiten. Entsprechend seien Renovierungs- oder Tiefbauarbeiten liegen geblieben. Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) hatten vor allem die Campingplätze Miramar, Wulfener Hals und Ahoi Camp einiges wegen der Sturmflut im Oktober zu tun. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

Lübeck feiert St. Patrick's Day

Zum ersten Mal gab es am Sonntag in Lübeck eine Parade zum St. Patrick's Day. Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 150 Menschen teil. Sie zogen von der nördlichen Wallhalbinsel am Holstentor vorbei durch die Willy-Brandt-Allee. Auch Lübecker Kulturvereine, Schützen- und Sportvereine, Schulen, Theater, Trachtenvereine, Polizei und die Freiwillige Feuerwehren waren eingeladen. Auf der ganzen Welt feiern Iren am 17. März ihren Nationalheiligen St. Patrick. Oft mit der Symbolfarbe grün. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

Fußball 3. Liga: VfB Lübeck gewinnt

Der VfB Lübeck ist in der Dritten Liga am Sonnabend eine Überraschung gelungen. Der Abstiegskandidat schlug den Tabellenzweiten Jahn Regensburg mit 1:0. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

