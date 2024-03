Stand: 05.03.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Störung legt Bahnverkehr zwischen Reinfeld und Lübeck lahm

Eine Oberleitungsstörung bei Lübeck hat gestern Nachmittag den Zugverkehr zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und Lübeck lahmgelegt. Ein Brand an einem Isolator der Leitung hat laut Bahn dazu geführt, dass die Strecke über Stunden gesperrt werden musste. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Ursache des Schadens ist noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

Bahnstreik: Notfahrplan veröffentlicht

Die Lokführer Gewerkschaft GDL hat erneut zu einem Streik aufgerufen. Ab Donnerstag um 2 Uhr soll der Ausstand im Personenverkehr beginnen. Die Bahn hat einen Notfahrplan veröffentlicht, der laut GDL-Chef Claus Weselsky aber auch schwer einzuhalten werde. Wie bei den letzten Streiks werde es laut Bahn aber immerhin eine stündliche Verbindung zwischen Lübeck und Hamburg geben. Die Züge von erixx Holstein, die von Lübeck nach Kiel und Lüneburg fahren, sind vom Streik nicht betroffen. Der Ausstand soll nach 35 Stunden am Freitag um 13 Uhr enden. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

Feuerlöscher illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte im Lauenburgischen illegal Dutzende alter Feuerlöscher entsorgt haben, ist die Polizei jetzt auf der Suche nach Zeugen. Kurz vor Kählsdorf lagen elf Feuerlöscher im Graben, 21 wurden der Polizei bei Steinhorst gemeldet, weitere 30 in Bergrade und nochmal 11 in einem Bach bei Groß Sarau. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 10. und 23. Februar. Die Polizei geht davon aus, dass eine Firma sie illegal entsorgt hat. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Ratzeburg melden. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

