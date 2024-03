Stand: 01.03.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Zukunft Buddenbrookhaus: Entscheidung erneut vertagt

Die Zukunft des Buddenbrookhauses ist weiter ungewiss: Bei der Lübecker Bürgerschaftssitzung wurde am Abend beschlossen, das Thema zum fünften Mal im Bau- und Kulturausschuss zu erörtern. Die erneute Verzögerung könnte schwerwiegende Folgen für die Stadt haben. Denn das Land hat das Projekt mit 19 Millionen Euro gefördert - allerdings mit der Auflage, dass der Bau 2027 abgeschlossen sein muss. Im historischen Gewölbekeller gibt es seit vielen Monaten schon einen Baustopp. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

Busse stehen still: Warnstreik bei kommunalen Busunternehmen beginnt

Heute beginnt der Warnstreik bei den kommunalen Busbetrieben, zu dem die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch aufgerufen hatte. Die öffentlichen Busse stehen auch in Lübeck bis Sonntagabend still. Auch die Priwallfähren sind betroffen, heißt es von der Gewerkschaft. Hintergrund sind die geplatzten Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern. Ver.di fordert unter anderem, die Arbeitszeit der Busfahrerinnen und Busfahrer zu verkürzen. Der fünftägige Warnstreik bei den privaten Busunternehmen geht hingegen heute Abend zu Ende. Auch für sie hat ver.di dieselben Forderungen. Die nächste Verhandlungsrunde ist in der kommenden Woche. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 06:00 Uhr

Demo in Lübeck: Sozialgerechte Verkehrswende gefordert

Bundesweit findet heute der Klimastreik statt - auch in Lübeck. Dazu rufen "Fridays for Future" und die Gewerkschaft ver.di um 14 Uhr auf dem Markt auf. Unter dem Motto "Wir fahren zusammen" wollen die Protestanten auf den Nahverkehr aufmerksam machen, betonte Katharina Esse von der Lübecker Ortsgruppe "Fridays for Future": "Um eine sozialgerechte Verkehrswende zu schaffen und gute Mobilität für alle zu gewährleisten, brauchen wir mehr Investitionen in den ÖPNV und gute Arbeitsbedingungen. Wir fordern von der Politik 16 Milliarden Euro pro Jahr und eine Verdoppelung des Nahverkehrs bis 2023." Während der Demo kann es im Innenstadtbereich zu Verkehrsbehinderungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

