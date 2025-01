Stand: 15.01.2025 09:48 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Mängel an 72 Fahrzeugen bei Verkehrskontrolle auf A7

An insgesamt 72 Fahrzeugen haben die Beamten bei der Allgemeinen Verkehrskontrolle auf der A7 bei Neumünster am Dienstag Mängel gefunden. Rund 80 Einsatzkräfte überprüften auf einer Raststätte mehr als 500 Verkehrsteilnehmer unter anderem auf Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Die Drogenvortests vor Ort fielen laut der Ermittler allesamt negativ aus. Nach den Mängelfunden an den Fahrzeugen leiteten die Beamten 67 Ordnungswidrigkeitsverfahren und drei Strafverfahren ein. Eines davon richtet sich gegen einen Transporter-Fahrer, der unter Verdacht steht, das Fahrzeug gestohlen zu haben. Die beiden anderen Strafverfahren wurden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen einen Autofahrer war eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

Mit dem Küchenmesser bedroht? Prozess wegen schweren Raubs in Kiel

Vor dem Landgericht Kiel beginnt am Mittwoch ein Prozess wegen schweren Raubs. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 21-Jährigen vor, im Februar des vergangenen Jahres in die Wohnung eines Mannes eingedrungen und ihn mit einem Küchenmesser bedroht zu haben. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung soll der Angeklagte mit 70 Euro Bargeld und mehreren Schuhen geflohen sein. Einen Tag später soll er gemeinsam mit einem Komplizen erneut in die Wohnung des Mannes gekommen sein und dort weitere Wertgegenstände gestohlen haben. Dabei verletzten die beiden Männer laut Staatsanwaltschaft den Wohnungsbewohner. Er erlitt laut Staatsanwaltschaft mehrere Rippenbrüche. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

Holstein Kiel erlangt Heimsieg gegen Borussia Dortmund

Holstein Kiel hat am Mittwoch gegen Borussia Dortmund (BVB) mit einer kleinen Sensation wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gesammelt. Im Holstein-Stadion bezwangen die Störche die Dortmunder mit 4:2. Für die Kieler war es der dritte Sieg in der laufenden Saison. Verteidiger Timo Becker sagte nach dem Spiel: "Jetzt können wir mit Selbstbewusstsein gegen Hoffenheim ran. Jetzt müssen wir uns vorbereiten." Nach dem Sieg gegen den BVB stehen die Kieler mit elf Punkten nach wie vor auf Platz 17 in der Bundesliga-Tabelle. Mit Hoffenheim ist am Sonnabend ein direkter Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg im Holstein-Stadion zu Gast. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

