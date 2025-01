Stand: 13.01.2025 08:29 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauarbeiten starten auf A7 mit bei Warder

Ab Montagabend (13.1.) müssen sich Autofahrer auf der A7 zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in den Nächten bis zum Wochenende auf Umwege einstellen. Die Autobahn wird in den kommenden beiden Nächten in Richtung Flensburg und Donnerstag- und Freitagnacht dann in Richtung Hamburg gesperrt. Es gibt Umleitungen. Nach Angaben der Autobahn GmbH stehen bei einer Behelfsbrücke Wartungsarbeiten an. Außerdem wird eine Entwässerungsleitung montiert. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 08:30 Uhr

Briefwahl beantragen ab jetzt in Kiel und Neumünster möglich

Für die Bundestagswahl am 23. Februar können in einigen Städten bereits die Briefwahlunterlagen beantragt werden. In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist das schon seit Freitag (10.1.) möglich. Ab Montag (13.1.) dann auch unter anderem in Kiel und Neumünster. Die Landeshauptstadt empfiehlt, die Unterlagen möglichst früh zu beantragen und dann zeitig abzustimmen. Die Briefwahlunterlagen werden allerdings erst im Februar verschickt, wenn die Kandidaten für die Wahl zugelassen sind. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 08:30 Uhr

Musikschulen in SH: Fast 90 Prozent der Beschäftigten 2025 festangestellt

Ein Urteil des Bundessozialgerichts hat Folgen für die Musikschulen im Land: Lehrkräfte, die bisher oft einen Honorarvertrag hatten, müssen künftig festangestellt werden. Das betrifft einen Großteil der Mitarbeiter. Der Leiter der Kieler Musikschule und Vorsitzende des Landesverbands der Musikschulen, Rainer Engelmann, sagte NDR Schleswig-Holstein, für 2025 werde voraussichtlich die Zielmarke von mehr als 90 Prozent Festanstellungen erreicht. Weil Festanstellungen wegen der Sozialversicherungsbeiträge teurer sind, müssen Träger wie das Land sowie Kreise und Kommunen mehr Geld aufbringen. Auch Preis für den Unterricht wird vielerorts wohl steigen. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 08:30 Uhr

