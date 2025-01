Stand: 10.01.2025 08:48 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

A7: Nächtliche Sperrungen bei Bordesholm ab Montag

Ab Montag müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Dreieck Bordesholm (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis zum darauffolgenden Wochenende abends und in der Nacht auf Staus oder stockenden Verkehr und Umleitungen einstellen. Das hat die Autobahn GmbH angekündigt. In den Nächten zu Dienstag und Mittwoch wird in Fahrtrichtung Flensburg zwischen 20 Uhr und 5 Uhr morgens gebaut. Danach ist die Fahrbahn in Richtung Hamburg dran. Grund ist der Neubau einer Brücke bei der Abfahrt Bordesholm. Umleitungen werden ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 8:30 Uhr

Kino-Wiedereröffnung: In Schönberg laufen wieder Filme

Am Freitag eröffnen die Blitz Lichtspiele in Schönberg (Kreis Plön) nach vierjähriger Renovierung unter neuer Leitung. Die Resonanz darauf sei in dem 6.000-Einwohner-Ort riesig, sagt Inhaber Martin Bullbeck - gerade weil im Dorf abends immer weniger los sei. Auch Bürgermeister Peter Kokocinski (SPD) freut sich, dass das Kino wieder öffnet. Einheimische ebenso wie Urlauber hätten es vermisst. Im Schönberger Filmtheater laufen seit fast 100 Jahren Filme. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 8:30 Uhr

Holstein Kiel: Puchacz wechselt leihweise zu Plymouth Argyle

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel verleiht Verteidiger Tymoteusz Puchacz an den britischen Verein Plymouth Argyle. Der 25-Jährige wechselt bis zum Saisonende zum Tabellenletzten der zweiten englischen Liga. Der Pole kam im Sommer von Union Berlin an die Förde und absolvierte bislang zehn Bundesligaspiele für Kiel, fünf davon in der Startelf. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 8:30 Uhr

