A7 bei Bordesholm ab Montag mehrere Nächte gesperrt Stand: 09.01.2025 15:58 Uhr Vom 13. bis 17. Januar wird die A7 immer wieder nachts gesperrt - mal Richtung Norden, mal Richtung Süden. Grund ist der Neubau einer Brücke bei der Abfahrt Bordesholm. Alle Details.

Über die A7 bei Bordesholm wird eine neue Brücke gebaut. Dafür müssen jetzt Entwässerungsleitungen montiert, sogenannte Kappenschalungen abgebaut und die Behelfsbrücke gewartet werden. Deshalb ist die A7 zwischen den Anschlussstellen Warder und Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ab dem 13. Januar immer mal wieder dicht. Denn diese Arbeiten können aus Sicherheitsgründen nur erfolgen, wenn die Fahrbahnen gesperrt sind, heißt es von der Autobahn GmbH.

Montagnacht geht es los. Mal sperren die Bauarbeiter die Fahrbahn Richtung Norden, mal Richtung Süden. Aber immer nachts in der verkehrsarmen Zeit, um den Berufsverkehr nicht zu beeinträchtigen.

Wann wird die A7 bei Bordesholm gesperrt?

Montag, 13.1.2025, 20 Uhr bis Dienstag, 14.1.2025, 5 Uhr, Sperrung Richtung Flensburg

Dienstag, 14.1.2025, 20 Uhr bis Mittwoch, 15.1.2025, 5 Uhr, Sperrung Richtung Flensburg

Mittwoch, 15.1.2025, 20 Uhr bis Donnerstag, 16.1.2025, 5 Uhr, Sperrung Richtung Hamburg

Donnerstag, 16.1.2025, 20 Uhr bis Freitag, 17.1.2025, 5 Uhr, Sperrung Richtung Hamburg

Umleitung über A215

Der Verkehr auf der A7 in Fahrtrichtung Norden wird vor dem Autobahndreieck Bordesholm auf die A215 Richtung Kiel geleitet. Am Autobahnkreuz Kiel-West werden die Autofahrer dann auf die A210 bis zum Autobahnkreuz Rendsburg zurückgeführt. Dort geht es dann wieder auf die A7.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Süden wird am Autobahnkreuz Rendsburg auf die A210 Richtung Kiel geleitet. Am Autobahnkreuz Kiel-West geht es über die A215 Richtung Süden zurück auf die A7 Richtung Hamburg.

Autofahrer auf der A7 Richtung Norden mit dem Ziel Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) können an der Anschlussstelle Neumünster Nord der Umleitungsempfehlung L328 von Neumünster nach Nortorf folgen. In umgekehrter Richtung, auf der A7 Richtung Süden, können die Autofahrer Nortorf ganz normal über die Anschlussstelle Warder beziehungsweise Bordesholm erreichen.

2021 schwere Schäden an Brücke festgestellt

Die alte Brücke wurde 1970 errichtet. Nachdem Prüfer 2021 schwerwiegende Schäden feststellten, wurde klar, dass eine neue her muss. Für die Zeit der Arbeiten wurde eine Behelfsbrücke errichtet. So kann die Landstraße 49 während der gesamten Zeit von Auto- und Radfahrern sowie Fußgängern benutzt werden.

Die neue Brücke soll Mitte 2025 fertig werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Kreis Rendsburg-Eckernförde