Warnung vor Schockanrufen in Kiel und Kreis Plön

In Kiel und dem Kreis Plön häufen sich derzeit sogenannte Schockanrufe. Betrüger geben sich als Polizisten aus und warnen vor angeblichen Einbrüchen. Sie fordern, Wertgegenstände zur Sicherung zu übergeben. Bisher waren die Täter laut Polizei erfolglos. Die echte Polizei rät, bei solchen Anrufen sofort die 110 zu wählen und keine Wertgegenstände oder Bargeld zu übergeben. Seien Sie wachsam und informieren Sie ältere Angehörige über die Masche. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

Holstein Kiel: Gästeblock zieht um

Ab dem nächsten Heimspiel von Holstein Kiel gegen Borussia Dortmund am Dienstag wird der Gästeblock im Holstein-Stadion (Kiel) auf die Osttribüne verlegt. Die Nordtribüne gehört damit vollständig den Heimfans. Grund für die Änderung ist die Pflicht zu zwei hohen Kamerapodesten bei TV-Übertragungen von Erstligaspielen. Während der Winterpause wurde ein neuer Zugang zur Gäste-Tribüne geschaffen, inklusive Abtrennung zu den Heimfans. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

Weniger Passanten in den Innenstädten von Kiel und Rendsburg

2024 waren weniger Menschen in den Innenstädten von Kiel und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) unterwegs als im Vorjahr, so das Datenportal hystreet.com. In Kiel besuchten rund 50.000 Menschen weniger die Holstenstraße (minus 1 Prozent). In Rendsburg waren es 125.000 Passanten weniger in der Hohen Straße (minus 3,5 Prozent). Rendsburgs Tourismuschefin Anke Samson führt den Rückgang auf Sanierungsarbeiten am Altstädter Markt zurück. Trotz weniger Fußgängern sei der Umsatz stabil geblieben. Rendsburg habe aber auch zahlreiche Maßnahmen unternommen, um die Innenstadt wieder stärker zu beleben. Dazu gehörten kulturelle Events, Spielgeräte, ein Bouleplatz oder auch ein Wohnmobilstellplatz. Bundesweit stiegen die Besucherzahlen in den Innenstädten hingegen um 1,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

Ermittlungen: Beamte sollen Mann geschlagen haben

Die Polizei Kiel ermittelt derzeit intern gegen zwei Beamte. Laut Staatsanwaltschaft stehen sie unter dem Anfangsverdacht, einen 28-Jährigen unrechtmäßig durchsucht und geschlagen zu haben. Im Januar 2023 waren zwei Polizisten zu einer Schlägerei in der Kieler Schöneberger Straße gerufen worden, fanden aber nur den damals 26-Jährigen vor. Der verweigerte die Untersuchung der Beamten. Der heute 28-jährige Kieler landete anschließend selbst vor Gericht, weil die Beamten ihn ihrerseits wegen eines tätlichen Angriffs anzeigten. Das Kieler Amtsgericht sprach ihn jedoch frei, nachdem sein Anwalt bei der Verhandlung im Juli ein Video eines Anwohners vorgelegt hatte. Das Video zeigt, wie die Polizisten den Mann schlagen. Er trug eine Nasenbeinfraktur und Schürfwunden im Gesicht davon. Ob die Anwendung von Gewalt rechtmäßig und angemessen war, soll jetzt ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 07:00 Uhr

