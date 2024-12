Straßenbahn in Kiel: Land gibt Millionen-Zusage für Planungen Stand: 05.12.2024 19:51 Uhr Durch Kiel soll in zehn Jahren wieder eine Straßenbahn fahren - die sogenannte Stadtbahn. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf 1 Milliarde Euro geschätzt. Das Land hat nun Unterstützung zugesagt.

Über 100 Jahre konnte man in Kiel mit der Straßenbahn zum Einkaufen oder zur Arbeit fahren.1985 war dann Schluss. Doch das soll sich ändern - und zwar ab 2034. Das Land Schleswig-Holstein will den beschlossenen Bau einer Stadtbahn finanziell unterstützen. Dazu unterzeichneten Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag einen sogenannten "Letter of Intent".

Land sagt 4,5 Millionen Euro für Planung zu

Verbunden mit dieser Absichtserklärung war die konkrete Zusage des Landes, die Planungen für das Projekt mit 4,5 Millionen Euro zu unterstützen. Darüber hinaus soll sich das Land laut Kämpfer mit - Stand jetzt - etwa 40 Millionen Euro am Bau der ersten Linie der Stadtbahn beteiligen. Dieser Betrag sei allerdings erst in einigen Jahren und dann über einen längeren Zeitraum zu zahlen, so der Oberbürgermeister.

Kiel setzt auf 75-Prozent-Förderung vom Bund

Die Gesamtkosten des Projekts hatte Kämpfer zu einem früheren Zeitpunkt mit etwa 1 Milliarde Euro beziffert. Mit mindestens 75 Prozent Förderung rechnet die Landeshauptstadt vom Bund. Komme diese Kostenübernahme, wolle auch das Land 15 Prozent Kofinanzierung leisten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

"Die Stadtbahn ist ein Zukunftsprojekt für Kiel und die Kiel-Region. Wir schaffen das aber nur mit Unterstützung vom Bund und vom Land", erklärte SPD-Politiker Kämpfer am Donnerstag.

Planer rechnen mit 40.000 Fahrgästen pro Tag

Planer der Kieler Stadtbahn gehen von täglich gut 40.000 Fahrgästen aus. Regierungschef Günther geht nach eigenen Worten davon aus, dass die Bahn einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und den Autoverkehr der Landeshauptstadt kanalisieren werde. Schleswig-Holstein soll bis 2040 erstes klimaneutrales Industrieland werden.

Stadtbahn soll spätestens 2040 vier Linien haben

Die Stadtbahn in Kiel soll auf vier Linien die Innenstadt mit Stadtteilen wie der Wik, Gaarden, Mettenhof oder Elmschenhagen verbinden. Insgesamt soll das Netz knapp 36 Kilometer lang werden. Kiel rechnet damit, dass die erste Linie ab 2034 in Betrieb genommen werden kann - über zunächst 1,3 Kilometer. Alle vier geplanten Linien sollen spätestens 2040 fertig sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel Öffentlicher Nahverkehr