Spionage im Kieler Hafen? Chinesischer Staatsbürger verhaftet

Die Behörden in Schleswig-Holstein ermitteln gegen einen chinesischen Staatsbürger wegen Spionageverdachts. Es geht um einen Vorfall am 9. Dezember, so eine Sprecherin des Landeskriminalamts. Der Mann soll sich demnach Zugang zum Marinestützpunkt in Kiel verschafft und dort Fotos gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigte, dass wegen des Verdachts des sicherheitsgefährdenden Abbildens von militärischen Einrichtungen ermittelt werde. Nach Informationen des WDR entdeckte das Wachpersonal den Mann auf dem Gelände und übergab ihn an die Polizei. Auch das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein bestätigte, dass gegen den Mann ermittelt werde. Konkrete Einzelheiten nannten die Beamten jedoch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 08:30 Uhr

Elisa Mevius und Andreas Wolff sind Sportlerin und Sportler des Jahres

Der Landessportverband hat am Mittwochabend in Neumünster die Sportlerin und den Sportler des Jahres in Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Gewonnen haben die 3x3 Basketballerin Elisa Mevius aus Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff vom THW Kiel. Elisa Mevius holte im Sommer mit den 3x3 Basketballerinnen Gold bei den Olympischen Spielen in Paris. Andreas Wolff gewann mit der DHB Auswahl die Silbermedaille. Mannschaft des Jahres wurde mit etwa sechs Prozent Vorsprung Fußball-Bundesligist Holstein Kiel. Holstein-Kapitän Lewis Holtby sagte bei der Verleihung: "Das ist eine tolle Auszeichnung für uns als Mannschaft. Deswegen ist es ein schöner Abend und das ehrt uns sehr." | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 08:30 Uhr

UKSH und Uni Kiel leiten Forschungsprojekt zu Corona-Spätfolgen

Unter Kieler Leitung wollen Forschende die Langzeitfolgen von Corona-Infektionen untersuchen. Das UKSH und die Uni Kiel sind federführend. Gemeinsam mit der Berliner Charité und dem Uniklinikum Würzburg sollen Behandlungsrichtlinien entwickelt werden. Ziel ist die bessere Versorgung der Betroffenen. Der Bund fördert das Projekt mit knapp fünf Millionen Euro. Die Wissenschaftler wollen Patienten über mehrere Jahre begleiten und Faktoren wie den Infektionszeitpunkt, Impfstatus und Vorerkrankungen analysieren. Außerdem sollen die Symptome von anderen Erkrankungen, wie dem chronischen Erschöpfungssyndrom, abgegrenzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 08:30 Uhr

