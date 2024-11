Stand: 27.11.2024 09:56 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Blitzeinschlag sorgt für Zugausfälle - Kiel und Lübeck betroffen

Nach einem Blitzeinschlag in Niedersachsen gibt es erhebliche Verspätungen und Ausfälle im deutschen Bahnverkehr. Insbesondere der Fernverkehr von und nach Hamburg ist massiv beeinträchtigt, teilte die Deutsche Bahn mit. Auch mehrere ICE-Verbindungen ab Kiel oder Lübeck sind betroffen. Die Störung werde voraussichtlich noch mindestens bis Mittwochnachmittag bestehen, so eine Bahnsprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 10:00 Uhr

Zwei Gewinner des Schleswig-Holsteinischen Bürgerpreises gekürt

Zwei Preisträger aus der Region wurden am Dienstagabend beim Schleswig-Holsteinischen Bürgerpreis in Büdelsdorf ausgezeichnet. Ein Gewinner ist unter anderem das Projekt "Sanfte Pfoten" aus Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dabei besuchen Menschen ehrenamtlich zusammen mit ihren Hunden schwerkranke Patienten im Hospiz. "Sanfte Pfoten" bekam dafür den Bürgerpreis in der Kategorie "Alltagshelden". In der Kategorie der unter 27-Jährigen stand der Schutz freilebender Tiere im Fokus. Einer der Preisträger ist Milan Fahrenkrug von der Wildtierhilfe Schellhorn (Kreis Plön). Er rettet und pflegt unter anderem Feldhasen, Seeadler oder Rehkitze. Hauptberuflich arbeitet er als Ofensetzer und finanziert durch sein Gehalt seine ehrenamtliche Arbeit mit. Beide Projekte erhalten je 3.000 Euro Preisgeld. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

Städte und Gemeinden suchen nach Wahlhelfern für Bundestagswahl

Mehrere Kommunen suchen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar. Die Städte Neumünster, Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Plön sowie die Gemeinde Bösdorf (beide Kreis Plön) brauchen nach eigenen Angaben noch helfende Hände für die Organisation, das Durchführen der Wahl sowie das auszählen von Stimmen. Wer helfen möchte, muss volljährig und seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet gemeldet sein. Für das freiwillige Engagement bekommen die Helferinnen und Helfer eine Aufwandsentschädigung. Informationen zur Bewerbung gibt es auf den jeweilgen Webseiten der Kommune. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

Handball: THW Kiel beendet European League als Gruppenerster

Der THW Kiel hat die Vorrunde der European League als Gruppenerster beendet. Der Handball-Rekordmeister gewann am Dienstagabend gegen den serbischen Meister Vojvodina Novi Sad mit 37:35. Zur Halbzeit führte der THW bereits mit 21:15. Für den Bundesligisten war es der sechste Sieg im sechsten Gruppenspiel. Die Hauptrunde startet im Februar. Dann geht es für die Kieler gegen den aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen und den FC Porto. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

