Streiks bei den privaten Busbetrieben

Buspendler müssen sich in den kommenden Tagen erneut auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem viertägigen Streik der privaten Busunternehmen aufgerufen - dazu gehört auch die Autokraft in Rendsburg-Eckernförde. Seit Dienstagfrüh bis zur Spätschicht am Freitag sollen die Beschäftigten die Arbeit niederlegen. Ein Verhandlungstermin zwischen ver.di und dem Omnibusverband Nord blieb Montag ohne Erfolg. Die Autokraft hat für einige Fahrten - auch in Rendsburg-Eckernförde - einen Streikfahrplan erstellt. Der Flughafenzubringer Kielius ist nicht von den Streiks betroffen. Das Unternehmen rät Fahrgästen, sich vor jeder Fahrt zu informieren, ob diese stattfindet.

Heikendorf: Entwarnung nach vermeintlichem Bombenfund

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Heikendorf im Kreis Plön können aufatmen. Die Experten vom Kampfmittelräumdienst konnten keinen Blindgänger unter dem Gebäude finden. Im Zuge des Glasfaserausbaus in der Gemeinde hatte der Kampfmittelräumdienst im vergangenen Jahr Luftaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg ausgewertet. Es kam der Verdacht auf, dass unter einem Wohnhaus ein Blindgänger liegen könnte. Anfang des Monats begann schließlich die Suche. Im Falle eines Bombenfundes hätten die Hausbewohner die Kosten der Sondierungsarbeiten tragen müssen.

Kiel: Missbrauchs-Urteil gegen Rentner teils aufgehoben

Ein Rentner muss sich erneut wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs an Kindern vor dem Landgericht Kiel verantworten. Auf Revision der Staatsanwaltschaft hat der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts wegen Rechtsfehlern in Teilen aufgehoben. Der Mann war Ende November 2023 wegen mehr als 260 Taten an sieben Kindern, teilweise in Tateinheit mit der Herstellung von Kinderpornografie, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

