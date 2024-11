Stand: 21.11.2024 08:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Glatte Straßen in der Region

Nach Schneefall in der Nacht warnt die Polizei in der Region vor glatten Straßen. Größere Unfälle hat es nach Angaben der Leitstelle in Kiel aber noch nicht gegeben. Die Beamten empfehlen langsam und vorsichtig zu fahren. Räumfahrzeuge seien unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

Zensus: Zu niedrige Einwohnerzahlen in Osterby und Bünsdorf

Im Amt Hüttener Berge (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gibt es Ärger um die aktuellen Zensuszahlen. In den Gemeinden Bünsdorf und Osterby sind nach Meinung von Amtsdirektor Andreas Betz zu niedrige Einwohnerzahlen festgesetzt worden. Die Folge ist ein riesiges Minus in den Kassen der Gemeinden, so Betz. Demnach entgehen Bünsdorf auf zehn Jahre gerechnet 770.000 Euro und Osterby 1,1 Millionen Euro. Jetzt will das Amt selbst nachzählen. Am Freitagnachmittag von 15 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr sind die Einwohner eingeladen, mit Personalausweis ins Feuerwehrgerätehaus in Bünsdorf oder in die Alte Schule in Osterby zu kommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

Prozess gegen Unternehmer wegen Anordung von Arbeitszeitüberschreitung

Vor dem Amtsgericht Neumünster muss sich am Donnerstag ein Spediteur verantworten, weil er seine Beschäftigten aufgefordert haben soll, gegen gesetzliche Ruhezeitenregeln zu verstoßen. Dem Spediteur wirft die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz vor. Die zusätzlichen Fahrten stellte er den Kunden in Rechnung und nahm so laut Staatsanwaltschaft etwa 34.000 Euro zusätzlich ein. Das Urteil will das Gericht noch am Donnerstag verkünden. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

Weihnachtsmärkte in Kiel starten

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) eröffnet am Donnerstagnachmittag die Weihnachtsmärkte in Kiel. Sie finden in diesem Jahr wie gewohnt auf dem Holstenplatz, dem Asmus-Bremer-Platz, dem Rathausplatz und dem Bernhard-Minetti-Platz statt. Nach Angaben einer Sprecherin gibt es in diesem Jahr erstmals auch einen Weihnachtsmarkt am Bootshafen. Die Eröffnungszeremonie mit dem Oberbürgermeister beginnt am Nachmittag um 14.30 Uhr auf dem Asmus-Bremer-Platz. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

