Stand: 14.11.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Polizei Neumünster warnt vor Betrügern

Eine Gruppe mutmaßlicher Betrüger versucht laut Polizei illegal Spenden zu sammeln. Nach Angaben eines Sprechers alarmierten Besucher eines Supermarktes im Erdbeerfeld in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) die Beamten, nachdem sie von zwei Menschen angesprochen worden waren. Sie gaben sich als Vertreter eines Landesverbandes einer Hilfseinrichtung aus, die es in Schleswig-Holstein nicht gibt, und baten um Geld. Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte die beiden Personen und ihre Personalien. Die beiden müssen sich nun wegen Betruges verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

50 Jahre Spezialeinheit Landespolizei

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen feiert das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein am Donnerstag in der Verwaltungs-Fachhochschule Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) das 50-jährige Bestehen der Spezialeinheiten MEK und SEK. Das Mobile Einsatzkommando und das Spezialeinsatzkommando waren laut LKA 1974 - zwei Jahre nach dem Anschlag auf die Olympischen Spiele in München - gegründet worden. Mehr als 300 Gäste aus Politik, Bundeswehr und Polizei werden erwartet. Um die Einsatzkräfte anonym zu halten, bleiben die Einsätze der Spezialeinheiten oft im Verborgenen. Sie werden unter anderem zu gefährlichen Festnahmen, Geiselnahmen oder Entführungen gerufen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

DHB-Pokal: THW Kiel besiegt SC Magdeburg

Der THW Kiel hat sich am Mittwochabend im Achtelfinale des DHB-Pokals gegen den Meister und Pokalsieger SC Magdeburg mit 29:28 (14:14) durchgesetzt. Mit dem Erfolg rehabilitierte sich der THW auch ein Stück weit für die herbe Pleite bei den Füchsen Berlin zuletzt in der Bundesliga und tankte vor dem Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag Selbstvertrauen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

Ab Donnerstag können auf mehreren Strecken in Schleswig-Holstein Akkuzüge ausfallen. Auch verkürzte Akkuzüge können unterwegs sein. Das teilte das Bahnunternehmen erixx Holstein mit. Betroffen seien demnach die Strecken zwischen Kiel und Lübeck, Kiel und Preetz (Kreis Plön) sowie Kiel und Kiel-Oppendorf. Der Grund für die Ausfälle: Der Fahrzeughersteller Stadler muss dringend einige Züge warten. Am Wochenende sollen wieder genügend Fahrzeuge einsatzbereit sein, so erixx. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2024 | 08:30 Uhr