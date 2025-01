Stand: 30.01.2025 08:24 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Info-Veranstaltungen für Eltern von Viertklässlern in der Region

Mit ihren Zeugnissen erhalten die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen am Freitag (31.01.) auch ihre Empfehlung für die weiterführende Schule. Viele Schulen bieten Infoveranstaltungen an. Denn jede Schule habe unterschiedliche Schwerpunkte und Konzepte, so Ute Freund, Leiterin der Hans-Brüggemann-Schule Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde), einer Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. So gebe es schon Unterschiede zwischen Gemeinschaftsschulen und Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe. Die Schulen veranstalten Infotage, Informationsabende oder Schnupperwochen für die möglichen neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler und ihre Eltern. Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf den Internetseiten der Schulen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:30 Uhr

500. Hilfskonvoi von "Freunde helfen!" fährt in die Ukraine

Am Donnerstagmittag startet in Kiel ein Hilfstransport der Organisation "Freunde helfen!" in die Ukraine. Nach Angaben der Organisatoren wird das ihre 500. Fahrt. Die Organisation fährt dieses Mal rund 80 Tonnen humanitäre Hilfsgüter, ein Feuerwehrfahrzeug und einen Rettungswagen in Richtiung Ukraine. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird als Schirmherr den Konvoi verabschieden. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:30 Uhr

KI unterstützt Förster bei der Erfassung des Uhu-Bestandes

In der Försterei Iloo im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz der Uhu-Bestand geprüft. Nach Angaben der Landesforsten Schleswig-Holsteins sollen dabei Audioaufnahmen aus dem Wald gemacht werden, um Uhu-Reviere zu identifizieren. Diese Methode ist seit dieser Woche im Einsatz. Bereits Ende vergangenen Jahres wurde sie in einer Testphase geprüft. Nach Angaben eines Sprechers erhoffen sich die Landesforsten davon neue Erkenntnisse darüber, ob neue und wenn ja, welche Uhu-Reviere in der Försterei Illoo zu finden sind. Sonst müsse man nächtelang selbst vor Ort sein, so die Försterei. Die sogenannten Audio-Logger wurden von Wissenschaftlern der TH Lübeck entwickelt. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2025 | 08:30 Uhr