Theater Kiel will an Opfer des NS-Regimes erinnern

Das Theater Kiel will am Montagnachmittag (27.1.) in der Innenstadt der Opfer des nationalsozialistischen Regimes gedenken. Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung aus dem Konzentrationslager Auschwitz ruft das Theater dazu auf, eine Menschenkette vom Rathausplatz über die Waisenhofstraße zu bilden. "Gerade in Zeiten des wiedererstarkenden Faschismus und rechtsextremer Tendenzen auf der ganzen Welt, auch in hier in Deutschland, finden wir es wichtig ein Zeichen zu setzen, damit so etwas nie wieder passiert", so Denise von Schön-Angerer vom Theater Kiel. Die Menschenkette startet um 16 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Polizei rechnet mit rund 1.000 Teilnehmenden. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

Bürgerbefragung zu Windkraftplanung: Brodersdorf sagt "Nein"

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Brodersdorf im Kreis Plön haben deutlich gegen die Planung für einen Windpark im Landschutzgebiet Hagener Au gestimmt. Die Gemeindevertretung wollte gemeinsam mit einem Investor prüfen, ob ein Windpark dort möglich ist. Die Landesregierung hatte im vergangenen Jahr den Weg dafür frei gemacht. Bei der Befragung stimmten nun 208 Bürgerinnen und Bürger gegen die Fortsetzung der Planung und 78 dafür. Am Mittwoch will die Gemeindevertretung den Beschluss fassen, das Projekt nicht weiter zu verfolgen. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

Baustellen behindern Verkehr auf A7 bei Rader Hochbrücke

Autofahrer auf der A7 im Bereich der Rader Hochbrücke (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen in den kommenden Tagen immer wieder mit Einschränkungen rechnen. Laut Autobahn GmbH ist seit Montagmorgen 8 Uhr bis 17 Uhr zwischen dem Kreuz Rendsburg und Rendsburg-Büdelsdorf nur eine Spur frei. Die Baustelle soll bis zum 3. Februar dauern. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, hängt laut Autobahn GmbH aber vom Wetter ab. Grund für die Bauarbeiten ist der Ersatzneubau der Rader Hochbrücke und der sechsspurige Ausbau der A7. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

