Rader Hochbrücke: Sperrungen und viele Baustellen Stand: 27.01.2025 07:40 Uhr Die Bauarbeiten an der neuen Rader Hochbrücke laufen auf Hochtouren. Für Autofahrer bedeutet das wieder Sperrungen. In den kommenden drei Wochen gibt es zudem viele Tagesbaustellen.

Für Auto- und Lkw-Fahrer, die regelmäßig auf der A7 zwischen Neumünster und Flensburg unterwegs sind, sind sie fast schon Routine: Baustellen rund um die Rader Hochbrücke. Die wird aktuell neu gebaut. Jetzt stehen die nächsten Arbeiten an. Ab heute gibt es deshalb wieder mehrere Sperrungen, teilte die Autobahn GmbH mit.

A7 wird voll gesperrt

Gesperrt wird die Fahrbahn der A7 zu Wochenbeginn in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Kreuz Rendsburg und Rendsburg/Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde). Der Verkehr wird umgeschwenkt und über die andere Fahrbahn parallel an der Baustelle vorbeigeleitet. In die jeweilige Fahrtrichtung wird dann jeweils zwischen 8 Uhr und 17 Uhr nur eine Spur frei sein. Die Baustelle soll bis zum 3. Februar dauern. Am darauffolgenden Tag sind dann zwei Fahrspuren in Richtung Hamburg befahrbar und eine Spur in Richtung Flensburg.

Vollsperrung mit Umleitungen Mitte Februar

Die A7 wird in Richtung Flensburg in dem Abschnitt auch kurzfristig komplett gesperrt. Ab dem 14. Februar um 20 Uhr bis zum folgenden Morgen 5 Uhr gibt es laut Autobahn GmbH deshalb eine Umleitung. Dabei wird empfohlen ab dem Kreuz Rendsburg über die B202 zu fahren, danach durch den Rendsburger Kanaltunnel auf die B77 bis zur Anschlussstelle Schleswig/Jagel.

Autobahn GmbH: Zeitplan ist wetterabhängig

Hintergrund der vielen Tagesbaustellen ist nicht nur der Bau der eigentlichen neuen Rader Hochbrücke, sondern dass die A7 künftig auch sechs Spuren haben soll. Deshalb wird auch ein besserer Lärmschutz für die Anwohnenden gebaut. Ob der Zeitplan in den kommenden Wochen eingehalten werden kann ist aber wetterabhängig, sagt die Autobahn GmbH. Deswegen kann sich immer kurzfristig etwas an den Plänen ändern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Kreis Rendsburg-Eckernförde