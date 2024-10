Stand: 23.10.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel erhöht Hundesteuer ab 2025

Die Stadt Kiel erhöht ab dem kommenden Jahr die Hundesteuer. Pro Tier werden dann 150 statt jetzt 126 Euro fällig. Mit dem Geld will die Landeshauptstadt nach eigenen Angaben Haushaltslöcher stopfen. Die Einnahmen aus der Steuer seien nicht zweckgebunden. Viele Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein gehen ähnlich vor. Das zeigen neuste Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach haben die Kommunen im vergangenen Jahr knapp 20 Millionen Euro an Hundesteuern eingenommen - mehr als in den Vorjahren. Es gibt hingegen auch Gemeinden, die überhaupt keine Hundesteuer erheben, wie beispielsweise Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde). | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

Studierende sollen 60 Euro mehr pro Semester zahlen

In Kiel sollen Studierende für ihr Studium künftig 60 Euro mehr pro Semester bezahlen. Das schleswig-holsteinische Wissenschaftsministerium plant nach eigenen Angaben eine landesweite Verwaltungsgebühr. Die solle verhindern, dass Budgets an den Hochschulen gekürzt werden müssen. Kritik kommt von den Studierendenvertretungen: "Mit der Verwaltungsgebühr müssen die Studierenden das Finanzloch im Landeshaushalt selbst stopfen - und das kann nicht sein", so die die Vorsitzenden der Allgemeinen Studierendenausschüsse der Uni und der Fachhochschule in Kiel. Ein Sprecher der Uni Kiel sagte dem NDR, man sei von der Verwaltungsgebühr nicht begeistert, sei aber auf das Geld angewiesen. Die Fachhochschule Kiel bedauert nach eigenen Angaben, dass die finanzielle Belastung der Studierenden steigen wird. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

European League: THW Kiel siegt beim kroatischen Club RK Nasice

In der Handball European League hat der THW Kiel am Dienstagabend einen souveränen Sieg gefeiert. Die Kieler gewannen beim kroatischen Club RK Nasice mit 35:26. Für den THW ist es der dritte Sieg in der European League. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

