European League: THW Kiel siegt souverän bei RK Nasice Stand: 22.10.2024 22:15 Uhr Handball-Bundesligist THW Kiel hat am Dienstagabend auch sein drittes Spiel in der Gruppenphase der European League gewonnen. Die "Zebras" siegten beim kroatischen Club RK Nexe Nasice 35:26 (17:14) und stehen in der Tabelle ganz vorne.

von Tobias Knaack

Das Team von Trainer Filip Jicha zeigte in Nasice eine überwiegend souveräne Leistung, nur gegen Ende des ersten und zu Beginn des zweiten Durchgangs kam ein wenig Spannung auf. Der dritte Sieg im dritten Spiel in Gruppe E geriet aber nie ernsthaft in Gefahr, weil der THW in Torhüter Tomas Mrkva einen starken Rückhalt hatte, in Domagoj Duvnjak einen Routinier, der in den entscheidenden Phasen Akzente setzte - und in Elias Ellefsen á Skipagøtu einen "Künstler", der gleich mehrere Traumtore erzielte.

Bester Werfer war Nikola Bilyk mit sieben Treffern. Durch den Erfolg haben die Kieler ihre Vorrundengruppe fest im Griff. Am Freitag geht es für die Schleswig-Holsteiner bereits weiter. Dann treten sie in der Bundesliga beim HC Erlangen an (20.30 Uhr).

THW zu Beginn Herr im fremden Haus

Gegen den Zweiten der kroatischen Liga aus der Vorsaison gaben die Jicha-Schützlinge vom Anpfiff weg den Ton an: Emil Madsen hämmerte den Ball per Schlagwurf zum 3:1 ins Tor der Gastgeber (5.). Der dänische Rückraum-Spieler war es auch, der die erste Kieler Vier-Tore-Führung im Gegenstoß erzielte - 9:5 (14.).

Dieser Vorsprung blieb konstant, weil Nasice gegen die flinke THW-Deckung zunächst schlicht zu wenig Tempo in seine Aktionen bekam - und die "Zebras" in Mrkva einen starken Keeper hatten. Alleine bis zur 23. Minute kam der Tscheche auf acht Paraden. Die Schleswig-Holsteiner ließen ihrerseits in der Offensive zwar die eine oder andere Chance aus, spielten bis zur 25. Minute phasenweise aber auch brillant: Linksaußen Rune Dahmke bediente Routinier Duvnjak mit einem schönen Steckpass, der Kroate traf zum 14:10 (24.).

RK Nexe Nasice - THW Kiel 26:35 (14:17) Tore Nasice: Lucin (7/1 Siebenmeter), Dolencec (4/1), Moslavac (4), Bakic (3), Kozina (3), Vucko (2), A. Cenic (1), O. Cenic (1), Grgic (1)

Tore Kiel: Bilyk (7), Ellefsen (6), Madsen (4/1 Siebenmeter), Wallinius (4), Duvnjak (4), Wiencek (4), Zerbe (3), Landin Jacobsen (2), Dahmke (1)

Zuschauer: 2.000

Und auch dass die Kieler mit einer Drei-Tore-Führung in die Kabinen gingen, hatten sie dem 36-Jährigen zu verdanken. In den Schlusssekunden des ersten Durchgangs stahl er den Gastgebern den Ball, sprintete nach vorne und erzielte kurz vor der Sirene die 17:14-Pausenführung.

"Bowler" Ellefsen á Skipagøtu entscheidet die Partie

Eine enorm wichtige Aktion, denn die Kroaten waren zum Ende der ersten Hälfte und nach Wiederbeginn deutlich besser in der Partie - allen voran Rückraum-Spieler Tin Lucin. Umso wichtiger, dass Mrkva ihm bei Stand von 21:18 einen Siebenmeter wegnahm (37.). Ellefsen á Skipagøtu stellte mit einem flachen, fast schon bowling-artigen Wurf kurz über dem Hallenboden auf 24:19 und verschaffte dem THW wieder mehr Luft (41.).

Der Widerstand der Gastgeber war gebrochen. Bilyk erzielte mit einem starken Schlagwurf von der linken Seite den 30. Kieler Treffer - 30:23 (48.). Der Österreicher und Ellefsen á Skipagøtu lieferten sich bis zur Schlusssirene noch ein kleines Privatduell um das schönste Tor der "Zebras", dann war der dritte Sieg in der dritten Vorrunden-Partie unter Dach und Fach.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.10.2024 | 23:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga