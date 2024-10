Stand: 22.10.2024 09:05 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Dänisches Königspaar zu Besuch in Kiel

Das dänische Königspaar wird am Dienstag Kiel besuchen. Es ist der erste Deutschland-Besuch von König Frederik und Königin Mary seit der Thronbesteigung im Januar. Am Gästehaus des Landtages soll sich das Paar ins Gästebuch der Landesregierung eintragen. Dann wird das Königspaar zu Fuß zum Fähranleger Reventloubrücke gehen und von dort aus mit einer Fähre zum GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung fahren. Dort wird König Frederik eine Energiekonferenz eröffnen. Dabei soll es laut eines Sprechers der Botschaft um grünen Wasserstoff aus Dänemark gehen und wie der auch in Deutschland genutzt werden kann. Außerdem wird die CO2-Abscheidung und Speicherung - kurz CCS - ein Thema sein. Den Besuch des Königspaares in Schleswig-Holstein im Liveblog gibt es hier. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 08:30 Uhr

Wetterbedingungen stimmen: Bundeswehr will am Dienstag Fregatte angreifen

Die Bundeswehr will am Dienstag vor Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Schönhagen bei Olpenitz (Kreis Schleswig-Flensburg) Ansprengversuche an der ausgemusterten Fregatte "Karlsruhe" durchführen. Dadurch sollen die Auswirkungen von Explosionen auf Schiff und Besatzung getestet werden. Nachdem die Versuche am Montag wetterbedingt abgesagt worden sind, stimmen laut einer Bundeswehrsprecherin am Dienstag die Bedingungen. Damit Schweinswale und andere Tiere nicht unter dem Lärm der Detonationen leiden, soll ein doppelter Blasenschleier die Druckwelle abmildern. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 08:30 Uhr

