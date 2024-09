Stand: 16.09.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stromausfall in Teilen Kiels und im Kreis Plön

Am Montagmorgen ist in Teilen von Kiel und im Kreis Plön für rund zwei Stunden der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke Kiel waren der Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf sowie Teile von Heikendorf, Schönkirchen und Mönkeberg betroffen. Insgesamt ging es um 3.000 Haushalte, sagte ein Sprecher. Ab 7.50 Uhr war der Strom wieder da. Eine genaue Ursache haben die Stadtwerke zunächst nicht mitgeteilt. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

NATO-Manöver vor Kiel

In Kiel starten heute 700 NATO-Soldatinnen und Soldaten in das Manöver "Nothern Coasts". Die Teilnehmenden aus insgesamt neun Nationen wollen damit die Verteidigungsfähigkeit der NATO-Seestreitkräfte im Ostseeraum demonstrieren. Nach Angaben der Marine werden neun Schiffe und Boote, mehrere Luftfahrzeuge, ein U-Boot und diverse Landeinheiten beteiligt sein. Die jährliche Übungsserie "Northern Coasts" wurde 2007 von der deutschen Marine ins Leben gerufen. So soll die Kommunikation unter den Streitkräfte aus den verschiedenen Ländern verbessert werden, um in Krisenzeiten effektiv zusammenzuarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

Ärztestreik in kommunalen Krankenhäusern am Montag

In Neumünster wollen heute Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern demonstrieren. Der Marburger Bund Schleswig-Holstein hat zu einem Warnstreik aufgerufen. Dazu soll am Vormittag vor dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster eine Kundgebung stattfinden. Von dem Streik sind in Kiel, Plön, Neumünster und Rendsburg-Eckernförde insgesamt fünf kommunale Krankenhäuser wie die Schön Kliniken in Rendsburg und Eckernförde und das Städtische Krankenhaus in Kiel betroffen. Die Ärztegewerkschaft fordert unter anderem 8,5 Prozent mehr Lohn für ein Jahr und eine Reform der Schichtarbeit. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

Erste Aktionswoche Biologische Vielfalt startet in SH

Die erste Aktionswoche Biologische Vielfalt in Schleswig-Holstein ist gestartet. Bis zum 22. September stehen insgesamt 300 Exkursionen, Erlebnistouren, Vorträge und Kinofilme auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht immer die gemeinsame Verantwortung für die biologische Vielfalt, so die Stiftung Naturschutz, die eine der Organisatoren und Organisatorinnen ist. Am Mittwoch gibt es zum Beispiel eine Veranstaltung auf einen Biolandbetrieb mit Rinderhaltung im Kreis Rendsburg-Eckernförde. In Lütjensee (Kreis Stormarn) können Familien am Donnerstag den Spuren von Fledermäusen folgen. Weitere Infos gibt es unter auf der Internetseite der Aktion.| NDR Schleswig-Holstein 15.09.2024 10:00 UhrNachrichten

