Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neuer Müllwagen in Neumünster fährt mit Wasserstoff

Weniger Treibhausgase, weniger Lärm - die Stadt Neumünster stellt heute ein wasserstoffbetriebenes Müllfahrzeug in Dienst. Laut Landeskoordinierungsstelle Wasserstoff ist es das landesweit dritte Projekt dieser Art. Die Stadt Neumünster investiert in das wasserstoffbetriebene Abfallsammelfahrzeug rund eine Million Euro, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

Deutsche Fußball-Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen

Die Frauen-Landesauswahl Schleswig-Holstein hat ihren Titel bei der Deutschen Fußball-Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in Duisburg verteidigt. Die Auswahl mit Spielerinnen, unter anderem aus Neumünster, Kiel und Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde), setzte sich im Finale gegen die Hephata Werkstätten Mönchengladbach, den Vertreter Nordrhein-Westfalens, mit 2:0 durch. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

Holstein Kiel startet in Bundesliga-Abenteuer

Sonnabend startet Holstein Kiel zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte als Fußball-Bundesligist in die neue Saison. Kiel spielt um 15.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim. Die Mannschaft muss voraussichtlich auf die verletzten Colin Kleine Bekel und Steven Skrybski verzichten. Für Trainer Marcel Rapp ist es eine Rückkehr in die Heimat. Der 45-Jährige war acht Jahre lang als Nachwuchstrainer bei der TSG tätig. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 16:30 Uhr

