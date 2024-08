Stand: 13.08.2024 09:29 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Polizei ermittelt: Mann geht mit Messer auf Zivilpolizisten los

Die Hintergründe des Unfalls auf der A7 bei Neumünster Montagmittag sind laut Polizei weiterhin unklar. Ein 55-Jähriger Autofahrer hatte bei Neumünster die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich überschlagen. Als ihm Zivilpolizisten helfen wollten, ging er mit einem Messer auf sie los. Da er sich weigerte, das Messer fallen zu lassen, gaben die Beamten zwei Warnschüsse in die Luft ab und stoppten ihn schließlich durch einen Schuss in den Oberschenkel. Seitdem wird der Mann in einem Krankenhaus behandelt. Der 55-jährige hat sich bisher nicht zu der Tat geäußert. Die Polizei geht davon aus, dass die Aufklärung des Vorfalls noch dauern wird. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

Vollsperrung auf der A7 bei Bordesholm

Auf der A7 bei Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen sich Autofahrer zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Dreieck Bordesholm auf Sperrungen einstellen. Von Dienstag an bis Sonnabend wird die Autobahn von jeweils abends 19 Uhr bis morgens 6 Uhr voll gesperrt. Grund dafür sind laut Torben Wienke von der Autobahn GmbH wichtige Arbeiten an einem Brückenneubau. "Diese Arbeiten können nur unter einer Vollsperrung passieren", erklärt Wienke. Autofahrer sollen während der nächtlichen Sperrung über die A210 und A215 über Kiel ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

Feuerquallen in der Kieler Förde

An der Ostseeküste Schleswig-Holsteins sind wieder gefährliche Feuerquallen unterwegs. Auch in der Kieler Förde sind die Tiere gesichtet worden. In Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) warnt die Gemeinde die Badegäste mit Zetteln vor den Feuerquallen. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

