Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Wieder mehr Rettungsschwimmer in Schönhagen

Das Ostseebad Schönhagen in der Gemeinde Brodersby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zieht eine positive Bilanz - demnach gebe es wieder ausreichend Rettungsschwimmer. Noch vor einigen Jahren konnte der Badebetrieb am Strand nicht aufrecht erhalten werden, weil es zu wenige Retter gab. Seit 2022 können Rettungsschwimmer dort direkt am Strand in insgesamt vier Wohnungen kostenlos wohnen, wenn sie in der Zeit als Rettungsschwimmer arbeiten. Bürgermeister Dieter Olma (Demokratische Initiative freie Wählerschaft) betont, dass die Kooperation mit der DLRG die Lebenssituation der Rettungsschwimmer mehr bedacht habe. So gebe es auch ein Apartment mit vier Schlafplätzen für Familien. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 08:30 Uhr

Kreisstraße 53: Freigabe zwischen Schellhorn und Sophienhof

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) gibt am kommenden Freitag die Kreisstraße 53 zwischen Schellhorn und Sophienhof im Kreis Plönwieder für den Verkehr frei - auch für Radfahrende. Damit kann der Streckenabschnitt vier Wochen früher als geplant wieder befahren werden. Bis Mitte September kann es aber laut LBV.SH für Restarbeiten noch zu halbseitigen Sperrungen kommen. Seit September wurde die Fahrbahn ausgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 08:30 Uhr

Olympia-Viertelfinale: Angelique Kerber spielt gegen Chinesin Zheng Qinwen

Bei den Olympischen Spielen in Paris wird die Kielerin Angelique Kerber im Tennis-Viertelfinale gegen die Chinesin Zheng Qinwen antreten. Am Dienstag setzte sich die 36-Jährige Kerber gegen die Kanadierin Leylah Fernandez durch. Im Doppel mit Teamkollegin Laura Siegemund musste sich Kerber am Dienstag mit 0:2 nach Sätzen gegen das britische Team allerdings geschlagen geben. Für Kerber wäre das Viertelfinale also im Falle einer Niederlage das letzte Spiel ihrer Karriere. Kerber steht nach 2012 und 2016 zum dritten Mal in einem olympischen Viertelfinale. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 08:30 Uhr

