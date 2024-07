Stand: 15.07.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Rendsburger Kläranlage wird aufgerüstet

Die Kläranlage Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird nach eigenen Angaben in diesen Tagen mit einer vierten Reinigungsstufe ausgerüstet. Damit sollten in Zukunft Reste von Haushalts-Chemikalien, Bioziden und Medikamenten im Abwasser reduziert werden, sagte ein Sprecher. Hintergrund der Maßnahme ist eine neue Kommunalabwasser-Richtlinie. Sie sieht unter anderem vor, dass das Wasser, das die Kläranlage verlässt, sauberer sein muss als bisher. Die Rendsburger Kläranlage ist die erste in Schleswig-Holstein, die mit einer solchen Reinigungsstufe ausgerüstet wird. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Neues Rathaus Kiel: Gerüst bleibt weiter stehen

Die Stadt Kiel muss laut einer Sprecherin am Neuen Rathaus Mauerwerk und Fenstereinfassungen erneuern. Dies hätten Untersuchungen ergeben, nachdem sich Anfang Januar ein Fassadenteil durch Frost gelöst hatte und auf den Gehweg an der Kaistraße gestürzt war. Wann die Arbeiten beginnen und wie teuer sie werden, konnte die Stadt nicht sagen. Solange die Schäden nicht behoben seien, müsse aber ein Gerüst zur Sicherung stehen bleiben. Die bisherigen Kosten dafür belaufen sich nach Angeben der Stadt auf rund 55.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Kiel hat Ärger mit dem Kot von Wildgänsen

Die steigende Population von kanadischen Wildgänsen bereitet der Stadt Kiel Sorgen. Nach Angaben einer Sprecherin sind Wege und Wiesen in den Stadtparks voll mit dem Kot der Tiere. Das verursache einen Mehraufwand bei der Reinigung. Zweimal in der Woche wird nun im Hiroshima-Park der Kot zusammengekehrt. Die Ausscheidungen würden zudem Rasenmäher oder Kehrmaschinen verdrecken. Wie man das Problem in den Griff bekommen soll, weiß die Stadt noch nicht. Für den ehrenamtlichen Gänse-Beringer Sönke Martens gibt es nur eine Lösung: Man müsse die Zahl der rund 250 Gänse in Kiel wieder etwas reduzieren. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Schwerverletzte bei Unfall auf A215

Auf der Autobahn 215 in Höhe Abfahrt Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am Sonntagabend einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei geriet eine 36-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern. Der Pkw prallte gegen die Mittelleitplanke, drehte sich mehrfach und überschlug sich dann. Dabei wurde die Fahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein Hubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Autobahn war eineinhalb Stunden lang voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 06:00 Uhr

