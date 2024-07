Rendsburg: A7 und Kanaltunnel nach Unfällen wieder frei Stand: 15.07.2024 17:06 Uhr Am Montagmittag ist es auf der A7 Richtung Hamburg vor der Rader Hochbrücke zu einem Unfall gekommen. Auch der Rendsburger Kanaltunnel musste wegen eines Unfalls gesperrt werden. Inzwischen sind alle Sperrungen aufgehoben.

Laut Autobahnpolizei sind am Montagmittag gegen 13 Uhr auf der Autobahn 7 kurz vor der Rader Hochbrücke (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Richtung Hamburg drei Autos zusammengestoßen. Es wurden vier Personen leicht verletzt. Rettungsdienst und Feuerwehr rückten mit einem größeren Aufgebot zur Unfallstelle aus. Die Polizei sperrte die A7 in Richtung Süden. Gegen 15 Uhr war die Unfallstelle geräumt - ein Fahrstreifen blieb zunächst weiterhin gesperrt, am späten Nachmittag wurden alle Spuren freigegeben. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf bis zu zehn Kilometern Länge. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt.

AUDIO: Sperrungen auf A7 und beim Rendsburger Kanaltunnel aufgehoben (1 Min) Sperrungen auf A7 und beim Rendsburger Kanaltunnel aufgehoben (1 Min)

Unfall auch im Rendsburger Kanaltunnel

Auch auf den Ausweichstrecken war es sehr voll - denn im Rendsburger Kanaltunnel ereignete sich ebenfalls ein Unfall. Drei Personen wurden dort leicht verletzt. Der Tunnel war zeitweilig in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrungen wurden am späten Montagnachmittag aufgehoben.

Den aktuellen Stand auf den Straßen finden Sie immer in den NDR Verkehrsmeldungen für Norddeutschland.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.07.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel