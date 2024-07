Stand: 05.07.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Nach dem Brand: Mitarbeiterversammlung auf der Lürssen-Werft

Freitagvormittag sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lürssen-Werft in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) laut IG Metall darüber informiert werden, wann die Arbeit nach dem Großbrand dort wieder vollständig aufgenommen werden kann. Es werde erwartet, dass die meisten der rund 500 Angestellten an der Versammlung teilnehmen. Unterdessen gehen die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Die Polizei war nach eigenen Angaben bislang noch nicht in der Halle, in der das Feuer am Dienstag ausgebrochen war. Statiker hätten die Halle nur teilweise freigegeben. In den nächsten Tagen würden Fachleute für Brandermittlungen anrücken. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Treffen der schleswig-holsteinischen Fischer in Rendsburg

Der Landesfischereiverband hat am Freitag in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zur jährlichen Mitgliederversammlung geladen. Auf dem Schleswig-Holsteinischen Fischereitag gehe es unter anderem um einen 16-Punkte-Plan der Landesregierung zum Ostseeschutz. Der sehe zum Beispiel einen Ausschluss der Fischerei aus zukünftig streng geschützten Gebieten vor. Außerdem machen sich die Fischer nach eigenen Angaben Sorgen wegen einer geplanten Ausweitung der Windenergie auf dem Meer. Dadurch würde Fläche zum Fischen verloren gehen. Die Ausgleichszahlungen vom Land wären zudem nicht so hoch wie erhofft. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Tagung zum Schutz der Ackerwildkräuter in Kiel

Im Kieler Naturerlebniszentrum Kollhorst läuft noch bis Sonnabend eine Exkursionstagung zum Schutz der Ackerwildkräuter. Expertinnen und Experten sowie Interessierte widmen sich in Vorträgen und Exkursionen der Frage, wie der Acker als Lebensraum der Wildkräuter in Zukunft besser geschützt werden kann. Viele dieser Arten stehen laut Bundesamt für Naturschutz auf der Roten Liste und sind damit vom Aussterben bedroht. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

