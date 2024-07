Stand: 03.07.2024 08:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Brand in Lürssen-Kröger Werft am NOK ist gelöscht

Der Brand auf der Lürssen-Kröger Werft in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Nord-Ostsee-Kanalist seit heute Morgen fünf Uhr gelöscht. Dort war gestern Morgen ein Vollbrand in einer Schiffshalle ausgebrochen. In der Halle hatte sich eine Yacht befunden. Nach Angaben der Polizei sind Halle und Yacht stark beschädigt. Die Kriminalpolizei soll im Laufe des Tages mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 08:30 Uhr

Verzögerungen auf Theodor-Heuss-Ring

Seite heute Morgen wird es wieder eng auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel. Ab 5 Uhr steht in beide Fahrtrichtungen wieder nur eine Spur zur Verfügung. Die Stadt Kiel saniert die Friesenbrücke und die Fahrbahn zwischen Dorotheenstraße und an der Kleinbahn. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich dadurch auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen, teilt das Tiefbauamt der Stadt Kiel mit. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis in den Oktober hinein andauern. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 08:30 Uhr

Landgericht Kiel: Prozess wegen schweren Raubes beginnt

Am Kieler Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen Angeklagten wegen schweren Raubes. Der Mann soll bei dem Opfer geklingelt haben und "Bombenalarm" und "Gas" gerufen haben. So soll er nach Angaben des Landgerichts in die Wohnung eingedrungen sein und die Geldbörse geklaut haben. Voraussichtlich in zwei Wochen wird das Urteil gesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 08:30 Uhr

