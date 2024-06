Stand: 27.06.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Gebäude eines Kieler Bauunternehmers durchsucht

Das Hauptzollamt Kiel hat am Dienstag bei einer Durchsuchung mehrerer Wohn- und Geschäftsgebäude in der Landeshauptstadt einen Porsche und eine Luxusarmbanduhr sichergestellt. Laut Hauptzollamt wird der beschuldigte Bauunternehmer verdächtigt, seit März 2019 Angestellte beschäftigt zu haben, die er aber nicht oder nicht vollständig angemeldet haben soll. Sozialversicherungsbeiträge sowie Lohnsteuer und Pflichtbeiträge an die Sozialkasse Bau soll er nicht bezahlt haben. Nun werden sichergestellte Computer, Mobiltelefone, Speicherkarten und Geschäftsunterlagen ausgewertet. Rund 22 Zöllnerinnen und Zöllnern und vier Ermittlern der Steuerfahndung waren an dem Einsatz im Auftrag der Staatsanwaltschaft beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Segelwettbewerbe der olympischen Klasse: Platz 2 für Philipp Buhl

Der sechsfache Kieler Woche Sieger Philipp Buhl ist bei den Segelwettbewerben der olympischen Klasse in Kiel aufs Podium gesegelt. Der Ilca-7-Segler startete als Vierter ins Medaillenrennen und kämpfte sich auf Platz 2 vor. Besser war nur der 2022er-Weltmeister Jean-Baptiste Bernaz aus Frankreich. Buhl wolle sich jetzt auf Olympia 2024 in Paris konzentrieren. Die Segelwettbewerbe werden in Marseille ausgetragen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Holstein Kiel bereitet sich auf Bundesliga vor

Der Verein Holstein Kiel startet mit seinen Vorbereitung auf die erste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte. Zunächst steht eine Leistungsdiagnostik und sportmedizinische Untersuchungen der Spieler an. Ihren Anhängern zeigen sich die Störche dann am kommenden Montag erstmals bei einem öffentlichen Training in Gettorf (Kreis Rensburg-Eckernförde). Das erste Testspiel für den neuen Bundesligisten findet am Samstag, 6. Juli, in Rendsburg gegen den dänischen Zweitligisten B.93 Kopenhagen statt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 08:30 Uhr