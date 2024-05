Stand: 22.05.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Hafenbetreiber zufrieden

Die Betreiber der Häfen in der Region blicken optimistisch in die Zukunft. Der Kieler Hafen hat nach eigenen Angaben zuletzt Rekordergebnisse eingefahren. Die wirtschaftliche Lage sei zufriedenstellend. Im vergangenen Jahr sind demnach knapp acht Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen worden. 2,8 Millionen Passagiere wurden abgefertigt. Für das laufende Jahr sei der Hafen gut aufgestellt, teilte ein Sprecher mit. Auch der Kreishafen Rendsburg und Rendsburg Port sind laut dem dortigen Betreiber gut ausgelastet. Wichtig sei aber auch eine gute Hinterlandanbindung. Die Rendbsurger Häfen seien darauf angewiesen, dass Rader Hochbrücke, der Kanaltunnel und Schleusen etwa in Kiel funktionieren. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Demonstration für soziale Gerechtigkeit in Kiel

Bei einer Demonstration für soziale Gerechtigkeit werden heute in Kiel zahlreiche Menschen aus sozialen Berufen erwartet. Dazu aufgerufen haben die Landesverbände von Arbeiterwohlfahrt und Der Paritätische in Schleswig-Holstein. Die Versammlung beginnt gegen 11 Uhr auf dem Rathausplatz. Dann ziehen die Demonstrierenden durch die Stadt und entlang der Kiellinie zum Schleswig-Holsteinischen Landtag. Dort findet gegen 12 Uhr die Hauptkundgebung statt. Hier soll auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Verkehrsbehinderungen in Neumünster

Auf der Goethestraße in Neumünster ist die Fahrbahn abgesackt. Nach Angaben der Stadt deute das auf einen möglichen Kanaleinbruch hin. Daraufhin hat die Stadt die Straße halbseitig gesperrt. Die Fahrbahn wird nun aufgegraben, um zu untersuchen, was genau vorliegt. Der Verkehr wird um den Berliner Platz herum umgeleitet. Wie lange die Reparatur dauert, ist noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Warnstreik und Demonstration der IG Bau

Die Gewerkschaft IG Bau hat heute unter anderem auf Baustellen in Kiel zu Warnstreiks aufgerufen. Bundesweit fordert die Gewerkschaft 500 Euro mehr Gehalt für die Mitarbeitenden. In Kiel ist heute Morgen am Gewerkschaftshaus in der Legienstraße ein Demonstrationszug gestartet. Dieser führt zu einer Baustelle am Universitätsklinikum und dann weiter die Feldstraße entlang. Ziel ist dort ebenfalls eine Baustelle. Etwa 120 Streikende werden erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2024 | 08:30 Uhr