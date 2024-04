Stand: 24.04.2024 09:09 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Prozessauftakt wegen Betrugs

Heute beginnt vor dem Amtsgericht in Kiel der Prozess gegen einen Mann, der laut Anklage einer dementen 84-Jährigen angeboten haben soll für 750 Euro ihre Gehwegplatten zu reinigen und zu versiegeln. Da die 84-jährige Frau den Betrag nicht in bar bezahlen konnte, soll sie ihm 90 Euro in bar und nach Aufforderung auch Schmuck im Wert von mehr als 1.000 Euro übergeben haben. Die Polizisten trafen den Mann noch vor Ort an und forderten ihn auf Geld und Schmuck zurückzugeben. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

Wasserschutzpolizei SH hat zwei neue Boote

Die neuen Festrumpfschlauchboote "Sprotte" und "Tümmler" sind ab sofort für die Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein in Kiel im Einsatz. Die Taufpatinnen sind laut Wasserschutzpolizei Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Finanziministerin Monika Heinold (Grüne). Bereits im Dezember wurde das Streifenboot "Seestern" getauft. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

Kiel: Propalästina-Veranstaltung an CAU abgesagt

Eine für Mittwoch geplante pro-palästinensische Veranstaltung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel findet doch nicht statt. Die Jüdische Hochschulgruppe Kiel hatte sich in einem offenen Brief an die Universität gewandt, der von allen Gruppen des Hochschulparlaments unterstützt wurde. Die Uni zog die Raumzusage an die Organisatoren zurück. Es bestünde das Risiko einer Gefahr für die Sicherheit und Ordnung, teilte die Uni mit. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

