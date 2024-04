Stand: 19.04.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Erneute A7-Sperrung beginnt am Abend

Die A7 wird an diesem Wochenende zwischen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen Brückenbauarbeiten ein weiteres Mal vorübergehend gesperrt. Grund ist laut Autobahn GmbH der Einbau von Stahlträgern. Die Sperrung in Richtung Flensburg beginnt heute um 20 Uhr und dauert bis Montag, 5 Uhr. Wenn die Stahlträger aufgelegt werden, wird aus Sicherheitsgründen auch die Fahrbahn in Richtung Hamburg gesperrt, und zwar ab Samstagfrüh um 2 Uhr bis Samstagabend um 20 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 06:00 Uhr

Nach Scheunenbrand: Erneut Flammen in Bredenbek

In Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben Glutnester in der Nacht zu Freitag neue Flammen auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb in Kronsburg-Glinde ausgelöst. Dort war am Donnerstag eine Scheune, in der mehrere Fahrzeuge standen, komplett abgebrannt. Laut Polizei sind Einsatzkräfte am Freitagmorgen gegen 5 Uhr erneut zu dem Hof gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Glutnester durch Hitze am Stahl und den Autos entstanden, daraufhin seien die Flammen ausgebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

Kiel-Dietrichsdorf: Brand in Verschrottungsanlage

In Kiel-Dietrichsdorf sind am Donnerstagnachmittag Metallspäne in einer Verschrottungsanlage in Brand geraten. Laut Polizei mussten die Einsatzkräfte insgesamt 48 Filter mit einem Kran aus der Anlage herausnehmen, um an die Flammen zu kommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

